El PP dice que la vacunación está "paralizada" por no enviar el Gobierno de España las dosis pactadas

ZARAGOZA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanía del Partido Popular (PP) en las Cortes de Aragón, Marián Orós, ha advertido de que la vacunación contra la COVID-19 está "paralizada" en la comunidad autónoma "porque no se nos ha remitido el número de dosis que se había pactado".

En rueda de prensa, donde ha hablado de las ayudas sociales, la diputada 'popular' ha explicado que se ha "penalizado" al Gobierno de Aragón por actuar "bien" y "guardar una reserva estratégica" de dosis de la vacuna.

Orós ha pedido al presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, que aproveche el viaje "relámpago" del presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, a Zaragoza "y le exija los derechos de los aragoneses" y "que cumpla con la salud de los aragoneses".

Por otra parte, la diputada ha puesto sobre la mesa la "diversidad de criterios" entre ambos Ejecutivos en lo que respecta a la campaña de vacunación contra la COVID-18 ya que, por ejemplo, el Gobierno de España ha dicho que sí hay que vacunar a los estudiantes que trabajan y hacen prácticas en los centros sanitarios, pero "el Gobierno de Aragón ha dicho que no".

A su entender, sí se les debería administrar puesto que están "en primera línea y con alto riesgo" y ha lamentado "la falta de comunicación y de cogobernanza" entre ambos Ejecutivos.

Orós también ha considerado que en Aragón "no hay un plan de vacunación, sino un power point en el que no se marcan más que algunas generalizades, pero ni está detallado el calendario, ni los grupos, ni nada; es un power point para los medios de comunicación, pero no un verdadero plan de vacunación", ha enfatizado.