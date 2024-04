El PP no logra que la DPZ pida a Sánchez que se disculpe por sus palabras sobre los "concejales de pueblo"

ZARAGOZA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha rechazado este miércoles una moción del PP, que también ha contado con el apoyo de VOX, para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pida disculpas y retire sus declaraciones sobre los "concejales de pueblo", que considera "humillantes".

La iniciativa hacía referencia a las palabras de Sánchez en la sesión de control al Gobierno del pasado 13 de marzo, en las que decía que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en el PSOE "no habría llegado ni a concejal de pueblo".

Así, la portavoz provincial popular, María del Carmen Lázaro, ha comenzado su intervención reivindicando la labor de los alcaldes y concejales de pueblo y afeando las palabras de Sánchez para "menospreciar" a un adversario político aludiendo "a una foto tomada hace más de 30 años", en referencia a la fotografía en la que aparece junto a un narcotraficante.

Lázaro ha considerado "peyorativa" esa alusión hacia unos alcaldes y concejales que ejercen en la práctica de "fontaneros, electricistas, tenderos, psicólogos o trabajadores sociales", en muchos casos sin cobrar o "con una remuneración simbólica", cuando no tienen "Falcon" ni "asesores que venden mascarillas sin homologar", en referencia al caso Koldo, ni tampoco "maquilladores ni peluqueros".

Ha defendido los ayuntamientos como la administración pública más cercana a las personas y a sus representantes como "los más pegados al territorio", por lo que sus vecinos les exigen "más y mejores servicios".

En esa línea, el texto propuesto mostraba "su total apoyo y reconocimiento a todos los concejales, cualquiera que sea su población pero, de manera muy especial, a los de los pueblos pequeños".

El PSOE ha solicitado la retirada del punto en el que se exigían unas disculpas a Sánchez, a lo que los populares no han accedido, por lo que el presidente de la institución, Juan Antonio Sánchez Quero, les ha acusado de "montar un circo por todo", aunque ha admitido que la alusión a los concejales de pueblo fueron "desafortunadas" y "reprochables".

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

En ese sentido, el portavoz socialista, Francisco Compés, ha reconocido que Sánchez "no tuvo unas palabras muy acertadas", si bien ha recordado otros adjetivos dedicados al presidente del Gobierno por parte de dirigentes del PP, como "golpista", "felón", que "debería irse del país en un maletero" o cuando la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "se ampara en la fruta" para decir "lo que no tiene valor de decir".

En todo caso, ha recalcado que la defensa del municipalismo la hacen "en el día a día" desde la institución provincial.

Desde VOX, el diputado Jesús García ha coincidido con los populares en que las declaraciones de Sánchez son "desafortunadas" y suponen "una falta de respeto" a los concejales rurales.

Para el representante de En Común-IU, Rubén Estévez, es "evidente" que esas palabras "no fueron las más adecuadas", pero no dan para un "serial" o una "moción", y ha añadido que no permiten lecciones de municipalismo del partido "que menos ha hecho por el medio rural cuando ha tenido responsabilidades de gobierno", en referencia a los populares.

"Si no sabe aguantar una broma, márchese del pueblo", ha comenzado su intervención el diputado de CHA, José Manuel Latorre, parafraseando al humorista Gila, a lo que ha agregado que una "broma somarda" de Sánchez ha generado una "performance" que "no había visto nunca antes" y una moción de "postureo". Latorre ha finalizado dicendo: "Soy más de pueblo que un kilómetro de ribazo y no necesito que el presidente del Gobierno reconozca mi trabajo".