El PP pide al Gobierno de Aragón que "haga algo ya" para que no haya 3.829 aragoneses en lista de espera quirúrgica

Publicado 10/10/2019 14:36:47 CET

ZARAGOZA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidad del grupo del Partido Popular (PP) en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha solicitado al Gobierno autonómico que "haya algo ya" para reducir las listas de espera, que, a fecha de 31 de agosto, sumaban a 3.829 aragoneses que llevaban más de medio año aguardando a ser operados.

En rueda de prensa, Marín ha estimado que esta cifra "supera todas las expectativas de lo que pudiera y debería esperarse" porque "es la más alta de los últimos cuatro años del Gobierno de Javier Lambán", que "demuestra que la gestión de la sanidad pública aragonesa ha sobrepasado el límite de lo permitido".

La diputada del PP ha explicado que el Ejecutivo autonómico "no ha dado ningún tipo ni explicación", salvo decir la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, "que en octubre se volverá a la senda de la reducción y que en un año espera que esta cifra sea de 2.000 personas".

Marín ha advertido de que esa cantidad "es superior a la que había a finales de 2017 y 2018", de forma que el propio Gobierno de Aragón "admite que en 2020 no bajarán las listas de espera y serán más altas que las de los dos últimos años".

La diputada 'popular' ha criticado que la consejera, además de valorar la posibilidad de cambiar la manera de abonar estas operaciones voluntarias, haya "echado la culpa a los profesionales" y ha comentado que la medida de abrir los quirófanos por la tarde" es un "parche" ya que solo se ha planteado en Zaragoza, "cuando en los hospitales de Huesca y Teruel también existe este problema".

OTROS ÁMBITOS

Marín ha comentado que hay lista de espera no solo en cirugía, sino "en cualquiera de los ámbitos de la sanidad" y ha puesto como ejemplo las pruebas diagnósticas, asegurado que en febrero de este año había 609 personas esperando más de 30 días para realizarse una ecografía en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, mientras que en el Hospital San Jorge de Huesca había 545 personas en la misma situación y 4.595 en el Miguel Servet de Zaragoza.

Esto ha obligado al Departamento de Sanidad a realizar derivaciones a entidades sanitarias privadas para la realización de pruebas diagnósticas, sobre las que el PP ha dicho desconocer el coste, pero ha aportado el dato de que en febrero se derivaron 3.200 pruebas y en junio 3.600, si bien mayo ha sido el mes en el que se ha registrado la cantidad más elevada, con un total de 4.842 derivaciones.

Marín ha lamentado que a pesar de todo esto "las listas de espera en todos los ámbitos no solo no se han reducido, sino que aumentan mes a mes" y "el problema no es de los profesionales", sino que es "culpa del Gobierno de Lambán, de su falta de gestión, de previsión y de su incompetencia para solucionar un problema que nos afecta a todos".

La diputada del PP ha esgrimido que aunque el presupuesto en sanidad se ha incrementado en 500 millones de euros entre 2015 y 2018, las listas de espera "aumentan cada día", algo que ha constatado al detallar que en diciembre de 2017 había 1.701 personas que llevaban más de seis meses esperando a ser operadas, 1.696 en diciembre de 2018, 2.088 en enero de 2019, pasando a 3.829 personas en agosto.

SOLUCIONES DURADERAS

Marín ha reclamado soluciones "duraderas y reales, no parches" por "respeto a todos los aragoneses y a los que están en lista de espera", para comentar que abrir los quirófanos por las tardes "está bien", pero no es suficiente. La diputada ha pedido la comparecencia de la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, ante el pleno de las Cortes de Aragón, a quien ha criticado su "conformismo" con la situación.

A su entender, el Gobierno ha de plantear "una explicación coherente, real y sincera" y aportar "una solución rápida que reduzca las listas de espera que todos sufrimos en todos los ámbitos que afectan a la sanidad".

Para eso, ha reclamado paliar la falta de especialidad y mejorar la calidad en el empleo en todos los hospitales porque en Aragón "se ofrecen contratos de peor calidad" que en otras Comunidades autónomas y ha citado como ejemplo los contratos de tres años en La Rioja frente a los de tres meses de este territorio.

Asimismo, ha propuesto abrir los quirófanos por las tardes, pero no solo en Zaragoza capital, sino en todos los hospitales donde existe este problema, así como "aprovechar la jornada laboral al máximo" y los "buenos equipamientos sanitarios" de que dispone Aragón para realizar por la tarde pruebas diagnósticas.

Igualmente, ha defendido tener en cuenta tanto los recursos públicos, como los privados, para lamentar que el Gobierno de Aragón esté "atado por unos socios que cuando oyen la palabra privado parece que se espantan", si bien a una persona que necesita ser operada "le da igual dónde", ha esgrimido Marín.

Respecto a la posibilidad de secundar un gran pacto por la sanidad en Aragón, la diputada del PP ha indicado que si esto fuera la solución "el PP tiende la mano al Gobierno", pero ha aclarado que habría que conocer qué propone el Ejecutivo y si es "real" para lograr aminorar todas las listas de espera en todos los hospitales.