El PP pide "que Sánchez mire a Aragón" y el PSOE rechaza "el cortometraje" de Azcón "con campaña de promoción"

ZARAGOZA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Aragón ha debatido y votado este jueves, 24 de octubre, las 137 propuestas de resolución emanadas del reciente Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma. Durante el debate, la portavoz adjunta del PP, María Navarro, ha pedido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "que mire a Aragón", mientras que su homólogo del PSOE, Darío Villagrasa, ha rechazado "el cortometraje" de Jorge Azcón "con campaña de promoción".

María Navarro ha propuesto crear un fondo de nivelación para compensar el decremento de 87 millones de euros de las entregas a cuenta y ha pedido a CHA que su diputado al Congreso, Jorge Pueyo, "demuestre la fuerza que tiene Sumar a la hora de aprobar los Presupuestos Generales del Estado".

Otras propuestas de resolución del PP reivindican la recuperación de las pinturas murales de Sijena; mejorar la fiscalidad de las familias numerosas y monoparentales; facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda; mejorar la autonomía de los menores con discapacidad; la continuidad de las empresas familiares y pymes; reducir la lista de espera de atención a la discapacidad.

"Queremos que Pedro Sánchez mire a Aragón y sea capaz de entender las reivindicaciones", ha continuado María Navarro, señalando que "hacen falta médicos", para lo que ha recomendado homologar los más de 20.000 títulos de profesionales sanitarios extranjeros. También, como todos los grupos, ha exigido elevar al 20% las ayudas al funcionamiento empresarial en Teruel; que la educación infantil de cero a tres años sea universal y gratuita.

Desde el grupo socialista, Darío Villagrasa ha espetado al PP que el Gobierno de Aragón de Jorge Azcón ha hecho "un cortometraje con una campaña de promoción digna de los mejores estrenos de la temporada" y ha realzado "los recortes en educación, sanidad y servicios públicos", lo que ha achacado a "la falta de gestión y pulso" por parte del Ejecutivo. Ha opuesto "ese Aragón idílico propio de un poema de Garcilaso de la Vega" al Aragón "real y de las personas".

Villagrasa ha exigido al Gobierno que se centre en "una política fiscal responsable", que asuma el Plan EmerJO presentado por el PSOE, apoyar la vivienda rural y "la gran olvidada, la cultura", la rehabilitación de los consultorios sanitarios, las políticas de atención a la dependencia.

El portavoz adjunto socialista ha criticado que este Ejecutivo "esté centrado sólo en una parte de la población, el 1% más rico". "Van a bajar los impuestos a 670 aragoneses privilegiados, les van a perdonar 28 millones de euros que deberían estar garantizando servicios básicos. Gobernar no es beneficiar a unos pocos, es asegurar servicios esenciales para la mayoría", ha afirmado Villagrasa.

También ha lamentado que el Gobierno no haya aprobado ni una sola propuesta relacionada con la cultura como el incremento de las ayudas para el sector, el desarrollo del Pacto por la Cultura suscrito por el anterior ejecutivo socialista o apoyo al tejido audiovisual.

En representación de VOX, Alejandro Nolasco ha respondido a Villagrasa que "no es lo más apropiado que hable de El Padrino porque el que hace de Corleone es Sánchez". Ha pedido que se eleven al 20% las ayudas al funcionamiento y ha rechazado "la proliferación masiva y descontrolada de los parques eólicos", proponiendo aprobar "una ley del paisaje" y no "el atropello de la provincia de Teruel".

Nolasco ha defendido al sector agrario "frente a aquellos aquellos que comulgan con la Agenda 2030 y las imposiciones de Bruselas", también "que las aulas dejen de ser espacios de adoctrinamiento y sean verdaderos espacios de libertad, debate y reflexión", y ha propuesto "una bajada real e inmediata de impuestos", incluyendo la eliminación del impuesto de sucesiones.

"Si no hay ayudas y apoyo a la natalidad no habrá nacidos y no se puede suplir la falta de nacidos con inmigrantes ilegales", ha continuado Nolasco, quien ha aseverado que "quieren importar votantes de África". Ha pedido mas médicos y "acabar con las interminables listas de espera".

Nolasco ha propuesto, asimismo, liberar el suelo para construir más vivienda y ha considerado que la mayoría de los PGOU son "insuficientes" porque "hay una demanda tremenda y no hay oferta", tras lo que ha criticado que algunos Ayuntamientos se planteen demoler edificios para hacer zonas verdes, lo que ha tildado de "gravísimo" y ha propuesto hacer más viviendas sociales.

También ha pedido limpiar los cauces de los ríos, convocar más plazas de médicos, "acabar con las interminables listas de espera", conceder las ayudas sociales "a quienes cumplan con la ley" y "eliminar cualquier ayuda a las organizaciones que colaboren con el tráfico de personas".

MÁS AUTOGOBIERNO

El diputado de CHA Joaquín Palacín ha reclamado "más autogobierno y mejor financiación, defensa del territorio y apoyo a nuestras lenguas y patrimonio; que se cumpla el Estatuto de Autonomía".

Ha planteado la creación de la Agencia Tributaria Aragonesa y que el Gobierno de España pague la deuda histórica, que Aragón sea incluido en el Fondo de Compensación Interterritorial y se cree un fondo complementario por la merma de ingresos de las entregas a cuenta, que el Gobierno de Aragón repita cuanto antes el techo de gasto. También ha pedido reprobar a los consejeros de Educación y Sanidad, Tomasa Hernández y José Luis Bancalero Flores, así como adelantar la reapertura del Canfranc, apoyar el tren convencional y terminar la N-260.

Otras propuestas son apoyar la lengua aragonesa, abrir de inmediato la nueva sala de exposiciones del Monasterio de Sijena, apoyar las reivindicaciones laborales de los trabajadores de CHIP y defender los servicios públicos.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha criticado "el modelo de comunidad centralista, concentradora en lo económico y genera un Aragón dual y un desierto demográfico que ahora pretenden monopolizar los parques eólicos y las placas fotovoltaicas", lo que ha opuesto al "Aragón descentralizado".

Ha resaltado que Teruel es la única provincia sin servicio de radioterapia y, por otra parte, ha pedido incrementar las ayudas a la sequía, así como extender la fibra óptica y la tecnología 5G. "No olvidemos las deudas históricas del Estado con Aragón y en particular con Teruel en materia de infraestructuras", ha exigido.

El diputado de Podemos, Andoni Corrales, ha rechazado el cierre de los PAC de la Atención Primaria, reclamando la cobertura de vacantes, también las plazas docentes en los centros públicos, un servicio de transporte "digno", que los bomberos forestales trabajen los 12 meses del año. Ha propuesto "levantar un cordón sanitario" a VOX.

En su intervención Corrales ha hecho especial referencia a la propuesta de resolución número 74 presentada por VOX sobre inmigración, donde se llega a decir "que las asociaciones y ONG que se dedican a salvar vidas en nuestras fronteras son colaboradoras de las mafias del tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal".

Para el representante de Podemos, esta proposición no hace más que constatar "los delirios de quienes tienen como único objetivo generar odio y dar pasos atrás en los avances que hemos conseguido como sociedad". Ha votado contra todas las propuestas de resolución de VOX.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha abogado por "avanzar hacia el Aragón de derechos frente al Aragón de derechas, de alfombra roja y privilegios". Ha defendido "un Aragón que ponga en el centro a las personas más vulnerables" y un sistema de financiación "justo", rechazando el "dumping fiscal".

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo ha apostado por una Hacienda foral "solidaria, para administrar nuestros propios recursos"; que el Gobierno de Aragón ejecute las obras públicas recogidas en los PGE; la deuda histórica; mejorar la red de Cercanías de Zaragoza y apoyar a las comarcas.