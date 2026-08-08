El PP de Teruel denuncia los continuos retrasos de la A-68 por parte del Gobierno de Sánchez

Los “populares” han registrado una PNL en las Cortes de Aragón para reclamar el impulso de la autovía y mejorar la Seguridad vial en la N-232. - PARTIDO POPULAR

ALCAÑIZ (TERUEL), 8 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Teruel ha puesto de manifiesto los "continuos retrasos" que acumula la A-68 debido a los incumplimientos del Gobierno de Pedro Sánchez. Por ello, los "populares" aragoneses han registrado una proposición no de ley (PNL) en las Cortes de Aragón para reclamar el impulso de la autovía y la adopción de medidas que mejoren la seguridad vial en la N- 232.

El diputado nacional y secretario general provincial del PP de Teruel, Alberto Herrero, ha denunciado esta situación durante una rueda de prensa celebrada este sábado en Alcañiz. "Ha pasado otro año y el Gobierno de Pedro Sánchez sigue teniendo abandonadas las infraestructuras de la provincia. Lo que queremos son plazos claros y compromisos firmes", ha afirmado.

Los populares bajoaragoneses han lamentado que los incumplimientos se sucedan de manera sistemática cada vez que se habla de la A-68. Herrero ha recordado que, el pasado mes de junio, el Ministerio volvió a modificar, por segunda vez, el contrato de las obras del tramo comprendido entre El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro.

El PP de Teruel ha resaltado que la A-68 es fundamental para mejorar la conexión del Bajo Aragón con Zaragoza y el litoral mediterráneo, reducir los tiempos de desplazamiento y reforzar la seguridad de los usuarios de la actual N-232. Además, su ejecución permitiría mejorar la competitividad de las empresas, impulsar nuevos proyectos y consolidar el crecimiento industrial y logístico de la provincia de Teruel.

Por ello, los populares han exigido al Gobierno de España que establezca plazos concretos, garantice la financiación necesaria y acelere la ejecución de una infraestructura largamente reivindicada por los bajoaragoneses.