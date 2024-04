El PP de Teruel reclama a la ministra Ribera que las ayudas al funcionamiento las aplique el Gobierno de España

TERUEL, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Teruel ha vuelto a reclamar y reivindicar las Ayudas al Funcionamiento para las provincias de Teruel, Cuenca y Soria. Lo ha hecho tras las declaraciones "intolerables" de la ministra Teresa Ribera, en su comparecencia del pasado jueves en el Senado, donde pidió a las comunidades autónomas que cofinancien estas ayudas y tachó de "discurso victimista las reclamaciones de la senadora Emma Buj.

Unas declaraciones que se hicieron tan solo tres días después de que la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se reuniese con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, con quien se comprometió a realizar estudios para llevarlas a cabo: "Ya está bien de tomarnos el pelo".

Así se ha mostrado el presidente del Partido Popular de Teruel, Joaquín Juste, en respuesta a las manifestaciones de la ministra, a quien ha pedido "menos estudios, menos planes y más realidades y más cumplimientos".

Juste ha vuelto a recordar que estas ayudas las solicitó el Gobierno de España a la Unión Europea "y si alguna vez Teruel tiene mayor densidad de población tendrá que dejar de percibirlas, cosa de la que nos alegraremos todos, pero hoy le corresponden a Teruel, Soria y Cuenca y la UE permite que se lleven a cabo estas ayudas y lo que se está reclamando es que se hagan.

"El Gobierno de Aragón tiene sus competencias y a ellas se tiene que dedicar, pero ya está bien de fotos, de vendernos planes, estudios y valoraciones, que ya tenemos todo valorado", ha continuado Juste quien ha reiterado que según los informes de la Red SSPA, la aplicación de las Ayudas al Funcionamiento al máximo supondrían en torno a 3.681 empleos más en la provincia y una inversión próxima a los 303 millones de euros.

"Vemos cómo hay un entreguismo total a Cataluña o el País Vasco y se está siendo cicatero con las provincias pobres", ha sentenciado Juste.

VICTIMISMO

El presidente del PP de Teruel ha hecho especial hincapié en las declaraciones de Ribera en las que tachaba de victimistas a Teruel, Cuenca y Soria. Ha respondido que la reclamación de las Ayudas al Funcionamiento "no la hacemos por victimismo, no la hacemos porque pensemos que la provincia no tiene futuro, claro que tiene futuro, mucho futuro, pero necesitamos las mismas herramientas, las mismas posibilidades que tienen otras comunidades autónomas u otras regiones".

Joaquín Juste ha recordado la multitud de proyectos que se han prometido para la provincia turolense y que nunca han llegado como "la A-40, la A-68, las 130 medidas frente al Reto Demográfico, un Plan de Transición Justa que se cierra la térmica de Andorra pero no se aplica, el Plan Específico de Zapatero, la Agencia Espacial Española si es que nos han tomado el pelo siempre, pero no es victimismo, es poner encima de la mesa la realidad".

Por último, el líder del PP en Teruel ha estimado que todavía se está a tiempo". "No se han aprobado los presupuestos de 2024 pero hay una norma que permite poder implementar las Ayudas al Funcionamiento; no podemos esperar más, ya está bien de marear la perdiz y echar balones fuera".

En ese sentido, ha agregado que "el Ministerio, el Gobierno de España, es el que ha solicitado estas Ayudas al Funcionamiento a Europa, pues que se implementen y veremos entonces los resultados, eso es lo que pedimos"..