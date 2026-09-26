El PP ve "falsa y cínica" la ética selectiva de Alegría: "Defiende a Zapatero, Begoña Gómez y el hermano de Sánchez"

Archivo - La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín. - RAMÓN COMET-EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en las Cortes, Ana Marín, ha calificado de "falsa y cínica" la ética selectiva que practica la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, que se "está rasgando las vestiduras por un nombramiento que cumple la ley pero sigue defendiendo a Zapatero, a Begoña Gómez y al hermano del presidente Sánchez, entre otros muchos".

Marín ha recordado a Pilar Alegría que ha defendido y defiende a todos y cada uno de ellos, a Zapatero que se valió de su condición de expresidente para sus oscuros negocios y que "entre otras lindezas está acusado de tráfico de influencias; a Begoña Gómez que irá a juicio también por tráfico de influencias, y al hermano de Sánchez, condenado ya por los tribunales".

"Quieren manchar el nombramiento legal de una persona cuando están hasta las trancas de casos de nepotismo y de corrupción, cuando han colocado a amigas de ministros en empresas públicas sin trabajar y sin aparecer", ha expresado Marín.

De este modo ha respondido la portavoz 'popular' a Pilar Alegría, que ha anunciado este sábado, tras la reunión de la Interparlamentaria del PSOE Aragón, que llevarán al Parlamento autonómico una proposición de ley para modificar el régimen de incompatibilidades después de conocerse el fichaje por Blackstone de quien hasta hace dos meses era la responsable del Gobierno de Aragón de atraer grandes inversiones y que trabajó para que, precisamente, Blackstone trajera a Aragón un centro de datos.

La dirigente socialista ha dejado claro que no cuestiona que se haya cumplido la normativa vigente, pero considera necesario modificarla para reforzar las garantías ante situaciones como esta.

CARGOS DEL EJECUTIVO DE LAMBÁN EN EMPRESAS

A juicio de Marín, esa "ética y memoria selectiva de la señora Alegría le lleva a olvidar a los numerosos cargos del Gobierno socialista de Javier Lambán que trabajan en empresas, entre ellas, Forestalia".

La diputada del PP ha animado a Alegría a que se pongan en contacto con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y le explique "no solo las incompatibilidades que se han saltado, sino todos los delitos por los que ya se ha condenado a cargos como al exfiscal general o al propio hermano del presidente y por los que tantos otros miembros del PSOE y de su entorno están siendo investigados, igual así en algún momento consigue un poquito de credibilidad".

Además, la portavoz del PP en las Cortes de Aragón ha recordado: "Es incompatible ser portavoz del Gobierno y atacar a jueces, periodistas y medios de comunicación; es incompatible ser portavoz del gobierno y lanzar bulos como el de la bomba lapa y seguir sin rectificar; es incompatible ser secretaria general del PSOE en Aragón y defender la financiación privilegiada a Cataluña en lugar de una financiación justa para los aragoneses", ha concluido Ana Marín.