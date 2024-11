PP y VOX rechazan la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE de memoria democrática

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mayoría parlamentaria de PP y VOX ha rechazado este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, la toma en consideración de la proposición de ley del grupo socialista de memoria democrática, que replica la ley aprobada en 2018, cuya derogación aprobó el Parlamento regional el pasado mes de febrero. Los restantes grupos han votado a favor.

El diputado del PSOE Daniel Alastuey ha avisado de que "en el seno de las democracias liberales están avanzando las posiciones totalitarias", de forma que "están amenazadas", de ahí las leyes de memoria democrática, que "nacen de las resoluciones de Naciones Unidas y del Parlamento Europeo", alertando contra "los regímenes totalitarios que hace cien años asolaron el mundo entero", en alusión a los fascismos, "la amenaza recurrente a los sistemas democráticos".

El parlamentario socialista ha dicho que la anterior ley de memoria "no generó ningún tipo de conflicto" y "amparó a todas las víctimas", extendiendo su periodo de acción a unas fechas "muy claras", desde el inicio de la guerra civil hasta la aprobación de la Constitución de 1978.

La proposición de ley que ha defendido Alastuey es "una copia exacta" de la anterior para "alimentar los cimientos democráticos de nuestro sistema".

Ha urgido a todos a "regresar a la convivencia democrática" y se ha quejado de que la llegada de VOX a varios Gobiernos autonómicos trajo consigo la derogación de las leyes de memoria, puntualizando que en algunas comunidades donde gobernó VOX no se han derogado, como en Castilla y León o Extremadura: "Aquí no hay un PP monolítico, sino varios PP que dudan de si derogar o no la ley de memoria democrática".

Alastuey ha pedido al PP que reflexione sobre "dónde está", ha afirmado que VOX "blanquea el franquismo" y ha emplazado a los populares a elegir entre "VOX o la señora Merkel", que rechaza cualquier acuerdo con AfD. Se ha dirigido a VOX para aseverar: "Ustedes son franquistas".

LA TRANSICIÓN, JOYA DE LA CORONA

La diputada popular Ana Marín ha asegurado que "las democracias están siendo atacadas y el máximo exponente es Pedro Sánchez, que en solo cinco años ha conseguido cargarse la joya de nuestra corona, la Transición".

Marín ha avisado de que si el Tribunal Constitucional anula la derogación de la primera ley de memoria, podrían estar vigente dos leyes sobre el mismo asunto. Ha dicho que la Constitución proclama la igualdad de todos los españoles y ha opinado que presentar esta proposición de ley "es una tremenda incongruencia".

Ha dicho que esta ley "contraviene" el principio constitucional de igualdad y ha rechazado la posibilidad de "seguir removiendo un tema que divide a los españoles", subrayando que la Constitución protege a todos y se basa en "la unión, el diálogo, el consenso y la democracia".

El portavoz de VOX, Alejandro Nolasco, ha rechazado "el sectarismo" de los grupos de izquierda, que "se empeñan en escribir la historia en el BOA" y se ha quejado de que la proposición de ley "reconoce como víctimas a organizaciones enteras, como el PSOE, cuyos dirigentes decían que 'habrá soviets en España cuando caiga Azaña' y que había que ir a la guerra civil".

Nolasco ha espetado a Alastuey que alaba "a un monstruo", Largo Caballero, y ha advertido: "Lecciones de democracia del PSOE, ni una", criticando "el estilo norcoreano, que premia a verdaderos criminales reconociéndolos como víctimas".

"Imaginen a Carrillo elevado a héroe nacional", ha continuado Nolasco, aseverando que "Aragón fue uno de los territorios más castigados por la represión republicana", tras lo que ha enumerado varios casos.

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha opinado que "lo que va a pasar hoy es un nuevo éxito de VOX, que sí llevaba en su programa electoral la derogación de la ley de memoria democrática".

Ha recordado que el PP no se opuso "de forma contundente en todo su articulado" a la primera ley de memoria y les ha pedido que se desvinculen de VOX, tras lo que ha dado por seguro que en la próxima legislatura las Cortes aprobarán de nuevo la ley de memoria democrática.

Desde Aragón Teruel Existe, Pilar Buj, ha recomendado dialogar para "construir un proyecto de ley redactado entre todos" y se ha remitido al discurso de Manuel Azaña en Barcelona en 1978 para rechazar "la intolerancia, el odio y el apetito de destrucción". Buj se ha dirigido a la cámara para manifestar que "difícilmente este Parlamento podía imaginarse en aquellos veranos de España".

El parlamentario de IU, Álvaro Sanz, ha apostado por "hacer justicia y reparar a las víctimas del fascismo en Aragón", un camino que "no se ha recorrido con el rigor que debiera", alertando de "las exaltaciones fascistas que se están dando con impunidad". Ha tildado el Plan de Concordia de "ejercicio de cinismo" porque "equipara a víctimas y verdugos".

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha anunciado su voto a favor de la toma en consideración, aunque ha discrepado de parte del texto de la proposición de ley porque "tiene una parte partidista", añadiendo que "el juego democrático es que todos podamos debatir aquí y mejorar las leyes que se traen a este Parlamento". "No cuente conmigo para votar la totalidad del texto, pero seguro que podemos llegar a acuerdos".