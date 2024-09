PP y VOX en Zaragoza reconocen a Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela y el PSOE se abstiene

ZARAGOZA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción del PP que ha apoyado VOX, mientras el PSOE se ha abstenido y ZeC ha votado en contra, en la que se reconoce a Edmundo González Urrutia como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales celebradas en julio de 2024 en Venezuela y, por ende, como el presidente electo del país.

Así, se insta a la comunidad internacional, en especial a la Unión Europea, a asumir un rol de liderazgo en su reconocimiento como presidente legítimo de Venezuela, con el fin de asegurar que tome posesión de su cargo el 10 de enero de 2025, tal y como está previsto.

También ha prosperado un segundo apartado en el que se condena la represión ejercida por el "régimen dictatorial" de Nicolás Maduro contra opositores, periodistas y activistas de derechos humanos, exigiendo el cese inmediato de la violencia, la liberación de los presos políticos y el respeto a las protestas pacíficas.

En el tercer epígrafe, que ha contado con los mismos votos, se expresa su apoyo a las fuerzas democráticas venezolanas, en particular a Edmundo González y María Corina Machado, por su lucha en defensa de la democracia, e insta a las autoridades internacionales a reforzar las medidas de protección hacia estos líderes.

En el cuarto apartado se rechaza cualquier intento de manipulación política que busque desvirtuar el mandato popular expresado en las urnas y expresa su solidaridad con los millones de venezolanos que han sido forzados a emigrar debido a la represión y la crisis humanitaria.

En el quinto y último punto se respaldan las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, así como las del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, calificando al régimen de Maduro como un "dictatorial" y denunciando la persecución y violaciones de derechos fundamentales en Venezuela.

"FRAUDE"

El defensor de la iniciativa, el portavoz del grupo municipal del PP, Ángel Lorén, ha comentado que la moción recoge el "espíritu" de la resolución aprobada por el Parlamento europeo y el Congreso de los Diputados.

Ángel Lorén, ha manifestado que este debate tiene que ver con la libertad, y en el Parlamento de la UE se ha dicho que el ganador de las elecciones del 28 de julio en Venezuela es Edmundo González y todos los amantes de la libertad han denunciado el "fraude" de las elecciones, los asesinados en las calles y los detenidos que ha pedido se liberen.

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha dicho que esta moción revela "cinismo" cuando Israel "comete genocidio contra el pueblo palestino" y el PP no trae una moción para rechazarlo.

Ha dicho que España, al igual que con Venezuela, también tiene lazos con el Sáhara y "se les deja tirados porque ahora el socio preferente es Marruecos". A su parecer esta moción refleja intereses económicos como defensores del capitalismo porque el pueblo venezolano le da igual al PP.

"IGUAL HA GANADO MADURO"

La concejal del grupo municipal de VOX, Eva Torres, ha dicho estar al lado del pueblo venezolano y ha calificado de "fraude planificado" que Nicolás Maduro diga que es el vencedor, mientras Edmundo González y Maria Corina Machado son "héroes".

Eva Torres ha pedido un traspaso pacífico del poder y evitar un nuevo éxodo migratorio. También esclarecer el papel de algunos actores que "dejan en muy mal lugar a la diplomacia española porque Maduro utilizó la embajada para tender una trampa a Edmundo González y el embajador recibió a los hermanos Rodríguez --Delcy y Jorge-- obviando las sanciones de la UE porque tienen prohibida la entrada en territorio de la UE".

"Si turbio es el papel del embajador --ha dicho-- más lo es del Zapatero, que además de conversar con Delcy Rodríguez envió un interlocutor al encuentro. La pregunta no es el papel de Zapatero con Maduro, sino el que juega con el Gobierno de España, si era mediación y si la ha hecho por mandato de Sánchez". Ha criticado al PSOE por dar oxígeno al Gobierno de Maduro, "lo que pasa es drama humanitario y el PSOE da la espalda al pueblo venezolano".

El concejal del PSOE, Alfonso Gómez, ha pedido la libertad para los 47 países autoritarios, cuyos ciudadanos huyen y muchos a España y que no citan nunca desde la bancada de la derecha. "El socialismo es libertad e igualdad", ha enfatizado.

"No se quien ha ganado en Venezuela y no me gusta la represión, pero hay que tener claro quien manipula --al citar el episodio del asalto al Capitolio de Estados Unidos-- porque el trazo grueso no ayuda". "Igual ha ganado Maduro y es la oposición la que manipula", ha dicho Alfonso Gómez, para pedir el voto por separado de la moción que no ha aceptado el PP.

Lorén ha replicado al socialista que si cree que ha ganado Maduro que le pida las actas. Le ha dicho que los inmigrantes que vienen a España "huyen del socialismo" para lamentar la "demagogia" de la izquierda a la que ha recordado que el PP es el único que presentó una moción de apoyo a los saharauis que votó a favor VOX. "Con el dinero de los venezolanos se llenan las maletas que vuelan a Barajas", ha lamentado para cuestionar como se resarce a los ciudadanos de Venezuela.

Ha añadido que "da vergüenza" la situación de la embajada de España en Venezuela y las relaciones que el PSOE ha establecido en países de Latinoamérica.