La Premio Nobel Svetlana Alexiévich, en el Foro Fundación Ibercaja

Archivo - La escritora bielorrusa Svetlana Alexievich protagoniza el 18 de octubre el Foro Fundación Ibercaja. - LORENA SOPENA / EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora bielorrusa Svetlana Alexiévich, autora de obras como 'Voces de Chernobil', 'El fin del hombre soviético' o 'La guerra no tiene rostro de mujer', intervendrá en el Foro Fundación Ibercaja especial 150 aniversario, que trae al Patio de la Infanta de Zaragoza conversaciones con personalidades del mundo del pensamiento, las instituciones, la política, la economía y la cultura nacionales e internacionales. Será el domingo, día 18 de octubre, a las 12.00 horas.

La Premio Nobel de Literatura 2015 conversará con el periodista aragonés Enrique Serbeto, que fue corresponsal en Moscú.

Svetlana Alexiévich es una escritora bielorrusa de renombre internacional y una crítica muy comprometida contra el régimen dictatorial de su país. A lo largo de su carrera periodística, Alexiévich se especializó en elaborar relatos basados en testimonios directos, y escribió historias orales sobre acontecimientos dramáticos de la historia soviética: la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Afganistán, la caída de la Unión Soviética y el desastre de Chernóbil.

El resultado es un género de no ficción literaria que le es propio, las "novelas de voces". En 1985 publicó su primer libro, 'La guerra no tiene rostro de mujer', tras visitar casi toda la extinta Unión Soviética y entrevistar a decenas de personas que le permitieron narrar el papel de las rusas en la Segunda Guerra Mundial. La obra fue adaptada al teatro en Moscú, todo un antecedente en la 'glasnot' o apertura del gobierno soviético que lideró Gorbachov.

Más tarde vendrían 'Los chicos de zinc' (1989), con testimonios de las madres de soldados soviéticos que participaron en la guerra de Afganistán, y 'Cautivos de la muerte' (1993), sobre los que no superaron la caída del mundo soviético. En 1997 vio la luz 'Voces de Chernóbil', una de sus obras de referencia y en la que se basa la serie de televisión que batió récords en su estreno. Su obra más reciente, 'El final del homo sovieticus' (2013) ofrece el retrato de quienes vivieron la caída del estado soviético.

En 2015 recibió el Premio Nobel de Literatura por su obra polifónica, "un monumento al valor y al sufrimiento de nuestro tiempo". Los libros de Alexiévich han sido traducidos a 52 idiomas y publicados en 55 países; han servido de base para decenas de obras de teatro y más de veinte de sus guiones han sido llevados al cine en formato documental. Además del Nobel, ha recibido numerosos galardones en Francia, Alemania, EEUU, Suecia o Polonia.

Enfrentada al gobierno y la censura del presidente de Bielorrusia Aleksandr Lukashenko, abandonó ese país en el año 2000. Residió en Italia, Francia, Alemania y Suecia. En 2012 volvió a Minsk. En las elecciones presidenciales de 2020 apoyó a la opositora Tijanóvskaya y se vio obligada a abandonar Bielorrusia. Desde entonces vive en Berlín. Varias de sus obras están prohibidas en Bielorrusia y su nombre ha sido borrado de las referencias escolares.

Svetlana Alexiévich conversará con Enrique Serbeto (Castejón de Sos, Huesca), corresponsal de ABC en Bruselas, lo fue en Moscú en los años de la caída del régimen soviético. Serbeto es uno de los periodistas aragoneses internacionales más reputados. Ha sido además corresponsal en México y Marruecos, y ha cubierto la intensa vida sociopolítica de los países latinoamericanos y los conflictos de Oriente Medio.

Esta convocatoria tan especial se enmarca en la celebración del aniversario de Fundación Ibercaja, que ya ha tenido hitos como el congreso 'El mundo que viene', el estreno de la Sinfonía Goya o la reciente reapertura del Museo Goya.

En el Foro intervendrán, a lo largo del curso, entre otros, el jefe de la Casa de SM el Rey, Camilo Villarino, en noviembre; el periodista que fue director del Financial Times, Lionel Barber, o Lita Cabellut, así como otros ponentes que se sumarán a lo largo de 2027.

Esta convocatoria tan especial se enmarca en la celebración del aniversario de Fundación Ibercaja, que ya ha tenido hitos como el congreso 'El mundo que viene', el estreno de la Sinfónica Goya o la reciente reapertura del Museo Goya.

En el Foro intervendrán, a lo largo del curso, entre otros, el jefe de la Casa de SM el Rey, Camilo Villarino, en noviembre; el periodista que fue director del Financial Times, Lionel Barber, o Lita Cabellut, así como otros ponentes que se sumarán a lo largo de 2027, desde la vocación de la Fundación Ibercaja de compartir con la sociedad el saber y el criterio de los mejores.

ENTRADA LIBRE, PREVIA INSCRIPCIÓN

Las sesiones se celebrarán en Ibercaja Patio de la Infanta, con entrada libre previa inscripción, hasta completar el aforo: https://www.fundacionibercaja.es/actividades/conferencias-y-...

El acceso para los inscritos se reservará hasta 10 minutos antes de iniciarse la sesión. A partir de ese momento, el acceso será por orden de llegada.