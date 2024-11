Los Premios Extraordinarios de Grado de la USJ reconocen a los 14 estudiantes con mejores expedientes.

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad San Jorge (USJ) ha entregado este miércoles los Premios Extraordinarios de Grado de la promoción 2024 a los egresados con los mejores expedientes, entre aquellos cuya calificación media superó el 8,5.

En total, 14 antiguos alumnos han recibido los diplomas conmemorativos en una ceremonia en la que han estado acompañados de sus profesores y sus familias, ha informado la USJ.

La egresada María Bueno ha hablado en nombre de todos los premiados y ha destacado que el premio "es un honor y un reflejo del esfuerzo, la dedicación, el trabajo duro y constante, las dificultades superadas y las metas alcanzadas".

También ha agradecido el acompañamiento de profesores, compañeros y familiares. "El logro es mío, pero no estaría aquí sin el apoyo de las personas que me han animado a seguir", ha asegurado. Asimismo, ha afirmado que afronta esta nueva etapa "con la misma pasión y determinación" con la que ha dado cada paso en la USJ.

Por su parte, la rectora, Silvia Carrascal, ha felicitado a los egresados por su "excelencia" y les ha recordado que "la USJ no se conforma con dar la mejor formación técnica", sino que también pretende concienciar a los estudiantes "de que son agentes de un cambio social necesario".

Por ello, los ha animado a conseguir que la sociedad los valore no solo por lo que saben, sino también por cómo son. "Os toca ser excelentes en vuestra trayectoria profesional y cumplir vuestros sueños. Y si no se cumplen, cambiadlos, pero no dejéis nunca de plantearos nuevos retos y sueños", ha concluido.

En la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales, los estudiantes galardonados han sido Javier Acero, del grado en Traducción y Comunicación Intercultural; María Bolea, del grado en Derecho; María Bueno, del doble grado en Educación Infantil y Educación Primaria; José Javier Martín, del grado en Comunicación Audiovisual; Jesús Prat, del grado en Educación Primaria; Pablo Revuelta, del grado en Administración y Dirección de Empresas; y Vanesa Sánchez, del grado en Publicidad y Relaciones Públicas.

En la Escuela de Arquitectura y Tecnología, la galardonada ha sido Vera Perales, del doble grado en Ingeniería Informática y Diseño y Desarrollo de Videojuegos.

Por último, en la Facultad de Ciencias de la Salud, se ha premiado a Inés Arqued, del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; Vera Cajal, del grado en Psicología; David Cenis, del grado en Fisioterapia; Celia Claraco, del grado en Enfermería; María Pilar Navarrete, del doble grado en Farmacia y Bioinformática; y Lucía Taus, del grado en Farmacia.