Prisión sin fianza para los dos hermanos detenidos por la muerte de su madre en Pozondón (Teruel)

Publicado 21/06/2019 20:56:14 CET

TERUEL, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez de Instrucción número 1 de Teruel ha acordado esta tarde prisión provisional, comunicada y sin fianza, para los dos hermanos detenidos como posibles autores de la muerte de su madre en Pozondón (Teruel).

La Guardia Civil arrestó el pasado miércoles a dos hermanos, un hombre y una mujer, tras encontrar el cadáver de su madre en su domicilio. Este viernes, el juez ha acordado, en sendos autos, la privación provisional de libertad de ambos como posibles autores de un delito de asesinato y otro de defraudación a la Seguridad Social.

Argumenta que existen "indicios más que suficientes" para entender que Pedro B.Y. e Isabel B.Y. son los presuntos autores de los hechos que se les imputan. Tras las declaraciones realizadas por ambos en sede judicial, y los informes forenses preliminares remitidos, el juez concluye que la madre falleció por muerte violenta (asfixia), al parecer causada por el hijo, aunque por el momento no se pueden conocer con precisión los motivos que pudieron inducirle a ello.

El juez refiere en su auto que, tras la muerte de la madre, en lugar de dar aviso a las autoridades sobre lo ocurrido, los dos hermanos decidieron ocultar el cuerpo de la mujer en un armario de la vivienda, emparedandola y manteniéndolo oculto durante más de dos años, hasta ser interrogados por la Guardia Civil debido a las sospechas generalizadas que existían en el pueblo sobre el paradero de la víctima.

El instructor entiende que la imputación a Isabel del posible asesinato de la muerte de su madre "no puede entenderse desconectada de la actuación de su hermano" y que "en este primer estadio procesal" existen indicios racionales de que podría haber participado, de manera activa, en la ideación de la muerte y en los actos posteriores a su fallecimiento para intentar evitar su descubrimiento y ocultar el cuerpo.

DELITO DE DEFRAUDACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

En cuanto al delito de defraudación a la Seguridad Social, el juez argumenta que en este momento procesal de la investigación judicial no es posible precisar si existía un deseo de seguir cobrando la pensión de la madre, ni de si éste fue un planteamiento anterior o posterior a su muerte.

Sobre la decisión de decretar prisión provisional para ambos argumenta el instructor que atendiendo a la gravedad de las penas a las que previsiblemente se podrían enfrentar "es lógico pensar que atendidas sus circunstancias personales y esa falta de arraigo", se pudieran plantear el "sustraerse a la acción de la justicia, fugándose y desapareciendo del pueblo, Pozondón".