Los propietarios de animales en Huesca tendrán la obligación de limpiar sus orines.

HUESCA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los propietarios de animales en Huesca tendrán la obligación de diluir con agua limpia o con agua con vinagre los orines de sus mascotas que afecten al mobiliario urbano, edificaciones, aceras o a cualquier otro elemento. Para ello, deberán llevar en todo momento una botella.

Así lo recoge la modificación de la Ordenanza de Seguridad y Convivencia del Ayuntamiento de Huesca que ha sido aprobada de forma inicial por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente. Esta modificación tendrá que ser aprobada con posterioridad en el Pleno y después se someterá a un periodo de exposición pública.

CIUDAD LIMPIA

El concejal de Medio Ambiente, Roberto Cacho, ha señalado que la obligación podría entrar en vigor "a principios del año viene" y ha incidido en que "todos los vecinos tenemos la responsabilidad de mantener la ciudad limpia y en buen estado".

"Somos conscientes de que hay muchas personas que ya limpian los orines de sus mascotas, pero la ordenanza municipal no recogía la obligatoriedad de esta acción. Además, una vez que entre en vigor, no limpiar los orines de los animales de compañía o no portar una botella con agua para este fin serán consideradas infracciones leves", ha añadido Cacho.

La modificación de la ordenanza también recoge que queda prohibido orinar sobre árboles, plantas, césped, entradas a viviendas o locales, escaleras, mobiliario urbano e instalaciones verticales, farolas, semáforos, papeleras, señales de tráfico, entre otros.

Además, el concejal ha recordado que, como no podía ser de otra manera, se mantiene la obligatoriedad de recoger y limpiar los excrementos de los animales "de forma conveniente, limpiando en caso de ser necesario la parte de calle o mobiliario afectado".

ZONAS VERDES

La Ordenanza de Seguridad y Convivencia del Consistorio oscense incluye que, aunque el acceso de los perros a los parques está permitido, tienen que ir siempre bajo control, con collar, sujetos con la correa, excepto en las zonas acotadas, y con bozal en caso de ser necesario.

Además, tienen que ir por los viales ya que su acceso al césped, a los macizos ajardinados, a los estanques y a las fuentes está prohibido. La presencia de animales de compañía en zonas ajardinadas causando daños a las plantas será considerada una infracción grave.