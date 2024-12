El PSOE acusa a Chueca de presentar los "presupuestos de la marmota" para 2025

ZARAGOZA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Marta Aparicio, ha acusado al Gobierno de la ciudad que preside la alcaldesa, Natalia Chueca de haber presentado para 2025 los "presupuestos de la marmota", con inversiones repetidas y no ejecutadas, una clara ideología con cesiones a la extrema derecha y sin soluciones para los problemas de los barrios tradicionales de Zaragoza.

En un primer estudio del proyecto de Presupuestos 2025, la concejal socialista ha recriminado a la alcaldesa que asegure que estas cuentas nacen del consenso, ya que el PSOE "lo conoció al mismo tiempo que los medios de comunicación".

Más allá de las formas, Aparicio ha tildado de "desastre" que teniendo uno de los presupuestos más altos de los últimos años, con una inversión similar a los años de la Expo, "no vaya a haber una transformación de la ciudad a esa altura".

Se ha referido al tranvía, a la mejora de las riberas del Ebro , las salidas de la ciudad para criticar que Chueca anuncie una serie de obras que "son las mismas del año pasado, un puñado de calles que se deciden por Ecociudad y la inversión en proyectos privados", ha censurado la edil socialista.

Aparicio ha recordado que el pasado año ya reprocharon que aparecían los mismos proyectos del anterior. "Este año repite anuncio y el PSOE repite crítica. Ayer anunció lo mismo que hace un año: la Comisaría del Casco Histórico, el Centro Municipal de Servicios Sociales de San José, el Centro Cívico Hispanidad, la Escuela Infantil de Arcosur", ha enumerado la concejal del PSOE.

"MODELO DE LA DERECHA"

"De estos no se ha ejecutado ni un céntimo y no es ninguno nuevo. Este es el Presupuesto de la marmota, año tras año nos anuncian lo mismo y, año tras año, no lo ejecutan", ha afeado.

En concreto, se ha referido al anuncio de Chueca sobre el Parque de Atracciones, que "se ajusta perfectamente al modelo de ciudad por el que apuesta el Partido Popular" porque está basado en invertir dinero de los ciudadanos en "negocios privados", mientras "se carga la mitad de uno de los pulmones más importantes de la ciudad".

Al respecto, ha mencionado los quioscos en todos los parques y ha aventurado que ocurrirá con Giesa. "Dinero de los ciudadanos para alimentar negocios privados", ha resumido.

A su parecer, es "mentira" que sea un presupuesto sin ideología, tal y como lo ha definido Chueca, al observar que "hay y mucha" al considerar que "se vuelven a olvidar" de los barrios; "fomenta" lo privado frente a lo público; se "recorta" hasta prácticamente la extinción, la partida de Cooperación al Desarrollo y se alimentan "chiringuitos antiabortistas y racistas, liderados por 'señoronas', que nos cuentan que los niños inmigrantes van a ser delincuentes de mayores", ha censurado.

Lo "triste y lo frustrante", ha reconocido Aparicio, es que haga lo que haga el PSOE este proyecto de presupuesto se aprobará. "El presupuesto de Zaragoza Florece, de Zaragoza Ilusiona, de Zaragoza Luzir, el presupuesto de la garnacha, el de eslóganes vacíos, de fotos". Un presupuesto a "imagen y semejanza" de la alcaldesa ha ironizado la edil socialista.

Ha lamentado Aparicio que supone "perder" la "mayor oportunidad de transformación de esta ciudad de los últimos años". "Este es el modelo de la ciudad de la derecha, un modelo de una ciudad escaparate, de unos pocos", ha opinado añadiendo que se basa en una "ciudad de eslóganes y que un año más ignora a los barrios y a las personas que más lo necesitan".