El PSOE Alto Aragón acusa a Samper de "enterrar" las demandas del sector agrario al llegar al Gobierno autonómico.

HUESCA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Alto Aragón ha acusado al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Samper, de "enterrar" las principales demandas del sector agrario al llegar al Gobierno autonómico.

Así lo han indicado los socialistas, tras una reunión ente miembros de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE y los alcaldes y concejales socialistas en la Comarca de La Litera. Los presentes han mostrado su "comprensión ante las movilizaciones de agricultores y ganaderos".

"Sienten que no están siendo escuchados y estamos hablando del futuro de miles de personas. Como no puede ser de otra manera, salen a las calles para que sus reclamaciones sean atendidas", ha apuntado el secretario general del PSOE Alto Aragón, Fernando Sabés.

Por ello, ha reclamado al consejero de Agricultura que "cumpla, de forma inmediata, con lo que prometió al llegar al cargo, es decir, ayudas directas para el sector". Ha recordado que Ángel Samper "ha sido, hasta hace unos meses, líder de ASAJA y como tal ha exigido ayudas directas al Ejecutivo autonómico en todas las manifestaciones que había encabezado hasta entonces".

El portavoz socialista en la Comarca de La Litera, Francisco Rivas, ha asegurado que el PSOE se sitúa, "más que nunca", con un sector "fundamental" del territorio aragonés. Han reclamado diferenciar entre quienes pretenden "vivir dignamente trabajando en el sector primario y exigen a las instituciones que regulen mirando al pequeño productor, de aquellos que, fagocitados por la extrema derecha, pretenden instrumentalizar las movilizaciones y sacar tajada política".

"Hay que ir quitando caretas a quien dice no a los sindicatos y convierte las tractoradas en un lío que desdibuja reclamaciones legítimas", ha apuntado Rivas.

ACCIONES

Asimismo, el portavoz socialista de Agricultura en las Cortes de Aragón, Marcel Iglesias, ha exigido a Samper "menos declaraciones y más acciones", que cumpla la Ley de Simplificación Administrativa y que haga cumplir la Ley de Cadena Alimentaria, "que no podemos olvidar, no contó con el apoyo de PP y VOX".

El grupo socialista en la Comarca de La Litera trasladará estas cuestiones al próximo pleno de la entidad, a través de una moción, para su debate y aprobación.

Acerca de la PAC, Marcel Iglesias ha esgrimido que el Comisario Wojciechowski, principal responsable europeo en materia agrícola y ganadera, comparte grupo con VOX en Europa.

"No estaría de más que Samper trabajara con su partido para llevar las reivindicaciones del campo a Bruselas. Se lo están exigiendo quienes eran sus compañeros de profesión hasta hace unos meses. No puede dejarlos abandonados, tiene que escucharlos", ha observado Iglesias.

En este punto, se ha referido al "importante trabajo" que se hizo el año pasado en Aragón, frente a la pasividad de otras comunidades, para que los perceptores con explotaciones ganaderas de terneros pudieran cobrar. Eso fue, ha aseverado, "principalmente, por el esfuerzo del PSOE en la provincia de Huesca".

LA LITERA

La situación en la que se encuentra la Comarca de La Litera ha sido otro de los temas, junto a las movilizaciones del sector, que se han abordado en la reunión. "Somos la institución más próxima a los ayuntamientos, ofrecemos una serie de servicios que, de otra manera, no llegarían al territorio. Tuvimos que dejar de prestarlos en la sede de Binéfar, y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento binefarense para cumplir con la ley que fija aquí la capitalidad administrativa", han lamentado.

Por otro lado, el alcalde de Vencillón, Ramón Capell, ha subrayado "el gran apoyo" que supuso para los pequeños municipios el Plan de Fomento de la Vivienda, impulsado por el anterior que impulsó el anterior equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Huesca.

A su juicio, "sigue siendo necesario insistir en la creación de vivienda pública, no solo en las grandes ciudades, sino también en los pequeños municipios, porque hay personas interesadas en venir al territorio y jóvenes que no quieren irse de sus pueblos, pero se encuentran con que no hay vivienda y las que están disponibles tienen precios de alquiler o venta muy elevados".