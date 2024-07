El PSOE Alto Aragón pide la dimisión de la consejera de Educación por su "maltrato" a la comunidad educativa

HUESCA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Alto Aragón ha pedido la dimisión de la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, por su "maltrato" a la comunidad educativa desde su toma de posesión, hace casi un año.

"Con los recortes que está planteando la consejera para el próximo curso, no sólo habrá en torno a 150 maestros menos en los colegios de la provincia de Huesca, habrá también menos auxiliares de educación especial, no se podrán ofrecer desdobles y apoyos educativos, habrá especialidades que no podrán impartirse en centros y se plantean reducciones hasta el punto de que maestros con plaza fija no tendrán puesto de trabajo", ha expuesto el secretario de Política Institucional del PSOE Alto Aragón, Antonio Biescas.

Asimismo, el dirigente socialista ha considerado que Pérez Forniés "no está capacitada para continuar al frente del Departamento" y ha reclamado "su dimisión inmediata para poder rehacer este disparate".

Biescas ha insistido en que "desde su toma de posesión ha maltratado a la comunidad educativa. Y los recortes anunciados han sido la gota que ha colmado el vaso de docentes y padres tan solo un año después de que fuera designada por Jorge Azcón para dirigir uno de los departamentos más importantes del Gobierno de Aragón".

Ha recordado que "la educación de los niños y niñas de la comunidad autónoma depende de este Departamento" y ha lamentado que a día de hoy "no tiene garantizada su calidad, algo que está recogido como derecho fundamental en nuestra Constitución".

PROBLEMAS SIN RESOLVER

Además, Antonio Biescas ha recordado la problemática "que no ha sido capaz de resolver" la consejera de Educación, "pese a sus continuos anuncios de haberlo hecho", de contratar a todos los auxiliares de educación especial que demandaban los colegios de la provincia de Huesca".

"Desde el primer día ha dejado desatendidos a decenas de niños, en su mayoría en el medio rural, por su incapacidad de gestionar. Y no pinta mejor para el curso que viene", ha precisado.

Desde el PSOE Alto Aragón "no se entiende que saque pecho cada vez que puede de pertenecer a este sector. Como tampoco entendemos la postura adoptada por el Partido Popular en la Diputación Provincial de Huesca, con Isaac Claver al frente, que esta semana se negó a apoyar nuestra exigencia de mantener los cupos de maestros de cara a septiembre y a rechazar los recortes que el departamento de Claudia Pérez pretende acometer".

Por último, Antonio Biescas ha reprochado las "malas formas para comunicar esta decisión y la forma en la que están intentando acallar a las asociaciones de madres y padres: el director general de personal, José María Cabello, no es precisamente la persona más indicada para prometer que esas amenazas no se llevarán a cabo, ya que fue el ejecutor de los recortes en maestros en la provincia de Huesca bajo el gobierno de Luisa Fernanda Rudi (PP)".