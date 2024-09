El PSOE asegura que Orduna "se ríe" de los oscenses y no participará de la "farsa" del festival recambio de Periferias

HUESCA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Huesca ha censurado la "falsa propuesta de acuerdo" del Partido Popular y de la alcaldesa, Lorena Orduna, respecto al nuevo festival cultural.

"Un intento de reírse de los oscenses y de engañar al PSOE para que respaldásemos esta cita y certificar así la desaparición de Periferias", ha valorado el concejal socialista Ramón Lasaosa.

"O nos toman por tontos trayendo al Pleno la solicitud de una subvención que no requiere de un acuerdo plenario, o una vez más Lorena Orduna ha demostrado que no conoce el funcionamiento de un ayuntamiento", ha planteado.

La propuesta del PP, ha explicado Lasaosa, "no requiere de un acuerdo plenario sino de un trabajo previo que no se ha hecho". Si no, se ha preguntado, "¿por qué no trajeron al Pleno las dos solicitudes de fondos europeos?".

El edil socialista asegura que "si tal y como señaló la alcaldesa, ese nuevo festival está dirigido a los más jóvenes, el PSOE no puede más que estar de acuerdo", pero recuerda que "eso implica que el nuevo festival no sea ni excluyente ni sustituya a Periferias, sino que son compatibles e incluso complementarios".

"Queda demostrado una vez más que la única culpable de la desaparición de Periferias es la propia Orduna", ha señalado Lasaosa, para quien las políticas culturales no se hacen a base de "pataletas", sino "con mucho trabajo y proyectos sólidos" que pueden ser tenidos en cuenta en las correspondientes convocatorias de subvenciones de las distintas administraciones.

"Pedimos a la señora Orduna que no engañe a la ciudadanía. Su nuevo festival era compatible con periferias. Fue ella quien lo censuró. Y si falta financiación no es culpa del Ministerio de Cultura, sino de la inconsistencia de su gestión", ha criticado.

Por ello ha manifestado que el PSOE "no entiende el empeño de Lorena Orduna de seguir adelante con esta farsa". "Hizo un mal cambio de cromos con Vox, tuvo que inventar algo para tapar ese desastre, y ahora se ve en la obligación de seguir con este teatro hasta el final. No contarán nunca con el PSOE para esto", ha advertido.