El PSOE asegura que la política educativa del Gobierno de Azcón está basada en "recortes, pésima gestión y caos"

ZARAGOZA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista de Educación en las Cortes de Aragón ha asegurado que la política educativa del Gobierno de Azcón está basada en "recortes, pésima gestión y caos", por lo que ha destacado la importancia de las manifestaciones convocadas para este miércoles en las tres capitales de provincia para defender una educación pública que está siendo "gravemente atacada" por el Ejecutivo.

Desde el punto de vista de los recortes, Urquizu ha puesto de manifiesto que en estas semanas de inicio de curso escolar faltan muchos profesores y profesoras, bien porque no se han cubierto las vacantes o porque se ha reducido plantilla en muchos centros educativos.

"Esto supone no solo que haya menos profesionales, sino que además repercute en la atención no docente en los colegios lo que significa que este curso tienen menos servicios y los niños van a estar más desatendidos", ha lamentado el diputado socialista.

En este punto, se ha referido también a la notable carencia de auxiliares de Educación Especial. "Arrancamos el curso escolar con las mismas necesidades y en la provincia de Teruel hay los mismos y en Huesca cuatro menos" lo que a su juicio supone "muchos niños desatendidos y veremos como muchos padres van a ir protestando".

Sobre infraestructuras educativas ha insistido en que "no hay ningún nuevo proyecto sobre la mesa y del que venían presumiendo". Ha citado el instituto de Monzón, que "sigue parado y no cuenta ni con anteproyecto ni proyecto", o el de Alcañiz, donde aún no se ha licitado el segundo aulario de FP ni el polideportivo.

RUTAS ESCOLARES E INTERINOS

Otro de los asuntos que ha abordado Urquizu hace referencia a la "pésima gestión en las rutas escolares" con niños que se quedan en tierra y no tienen transporte escolar, como la ruta entre Alcalá de Gurrea y Almudévar u otras en las que se combinan con el transporte convencional, con los perjuicios que para los escolares conlleva.

En este sentido, ha recalcado que el Servicio Provincial de Educación "sabía lo que iba a pasar y aun sabiéndolo, no han hecho nada".

El portavoz socialista de Educación ha aludido en otro momento al caos que han vivido muchos interinos puesto que algunos se han incorporado tarde o se les ha cambiado de colegio y provincia de un día para otro. "Este año ha habido oposiciones bastante caóticas, falta de planificación y se han precipitado las convocatorias de tribunales", ha añadido.

En su opinión, en este gobierno no hay una política educativa de cohesión social. "Hablan de libertad y excelencia, pero muy poco de todo lo que tiene que ver con la igualdad", ha asegurado, igual que ha lamentado que no hay política de atención a la diversidad.

Por todo ello ha tildado de comprensibles las manifestaciones convocadas hoy por la comunidad educativa "dado el ataque furibundo a la educación pública" por parte del Gobierno de Azcón.

Así, ha reconocido entender y compartir muchas de las demandas y por ello el PSOE se suma a sus reivindicaciones. La percepción de una gran mayoría de la ciudadanía, ha señalado Urquizu, es que el PP ha empeorado la educación pública y la gestión y por ello "quieren recuperar la que teníamos antes de llegar los populares al poder".