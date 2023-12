El PSOE critica que Chueca no tiene proyecto de ciudad y la alcaldesa de Zaragoza replica que "no levanta muros"

ZARAGOZA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, le ha criticado a la alcaldesa, Natalia Chueca, que no tiene proyecto de ciudad y ésta le ha respondido: "Yo no levanto muros, sino que gobierno para todos los zaragozanos".

Este debate se ha producido durante el pleno extraordinario solicitado por el PSOE para que la alcaldesa realizara un balance sobre el estado de la ciudad y el funcionamiento del Ayuntamiento de Zaragoza.

Ranera le ha dicho a Chueca que venía a gobernar, a mandar, pero ha acabado obedeciendo para afearle que no tiene proyecto de ciudad, por lo que se ha dedicado al marketing, además de que el PP presente mociones referente a asuntos de Madrid, mientras no condena las palabras de Abascal por lo que se ha preguntado si es demócrata. Asimismo, le ha indicado que es una alcaldesa "tutelada" en alusión al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

Por otro lado, ha observado que la ciudad esta "absolutamente abandonada, a la deriva, sin proyecto, ni ambición y solo preocupada por la exposición mediática, sin atender a los problemas de los ciudadanos".

BALANCE

Chueca ha respondido sobre las quejas de que se hable de la política nacional que es "indignante", ya que los zaragozanos no son ajenos porque "nunca antes se había potenciado la desigualdad entre españoles y Ranera habla sin ningún tipo de pudor".

Le ha recomendado a la portavoz socialista que cambie de discurso, que es el mismo que cuando gobernaba Azcón al que el PSOE criticaba por hacerse fotos o por los socios de la "ultraderecha", a tenor de los resultados electorales porque el espectro de la derecha tiene 19 concejales, frente a los 12 de los "socialistas-comunistas".

Natalia Chueca ha agradecido a la socialista el poder hacer balance de los 16 años de los gobiernos de la izquierda frente a los últimos cuatro del PP y este nuevo mandato, que ha logrado desbloquear La Nueva Romareda y que la ciudad sea sede del Mundial 2030.

Otro hito que ha citado es la Comisión Bilateral, con los 70 millones de euros que pondrá el Gobierno de Aragón para hacer proyectos estratégicos de ciudad, junto a los programas de vivienda para construir más de 500 para jóvenes a precios asequibles.

Colaboración institucional y atracción de inversiones son "hechos" que tendrán reflejo en el presupuesto de 2024, junto con el eje deportivo porque "estamos en la carrera para se sede del Mundial" y se trabaja en el 125 aniversario del Teatro Principal, además de que se ha reforzado Volveremos y los ciudadanos viven la "Navidad más bonita".

Además, ha citado, la ciudad es referente en movilidad y vendrán dos unidades más de tranvía a principios de 2024 y es "objetivo" que la ciudad está "sustancialmente más limpia que cuando gobernaba la izquierda", además de que hay un 30 por ciento más de marquesinas y mupis digitales, junto a las 376 viviendas sociales a punto de adjudicar. "Todo ello en solo seis meses", ha precisado.

BARRIOS

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha puntualizado que es "la única comunista" del Ayuntamiento. En su intervención ha dicho que uno de los errores de gestión "más sonados" es la no solicitud de 7,5 millones de euros de bonificación del transporte que no se sabe si se perderán.

El objetivo es lograr que la ciudad sea climáticamente neutra en 2030, pero "no lo es, estamos en proceso", le ha puntualizado a la alcaldesa. Su impresión es que el Gobierno de la ciudad deja de lado a los barrios para que los ciudadanos se desplacen con buenas conexiones porque no se han reordenado las líneas de bus, la movilidad compartida es "desastrosa y ocultó" la prórroga del contrato del autobús urbano.

El cementerio tiene la concesión caducada desde 2021 y un convenio con el mismo aporte de 1991. Hay 26 millones de euros de personal sin ejecutar y "no es digno" de la cuarta ciudad de España.

Ha cifrado en 9.800 las personas en lista de espera de Zaragoza-Vivienda y se "han paralizado" los planes de infraestructura verde llenado de cemento plazas y alcorques mientras "venden" el Bosque de los Zaragozanos.

INDICADORES

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha contado que después de mucho tiempo hay dos instituciones gobernadas por el mismo signo que permitirá avanzar en asuntos que han estado atascados, aunque hay muchos otros pendientes porque estos años "se ha boicoteado" por el expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.

La izquierda no está al frente de esas dos instituciones y "no es poca cosa". Ha apuntado que no comparte algunos de los proyectos de Chueca y lo reconocen públicamente.

Se ha referido a datos de indicadores de bienestar que sitúan a España por debajo de Malta o Chipre en poder adquisitivo porque "nos gobierna Pedro Sánchez", a pesar de que "dicen ser el gobierno de la gente" y eso afecta especialmente a la clases más desfavorecidas.

Hay sobremortalidad en todas las comunidades autónomas de un 10 por ciento previa a la pandemia y la educación también está hundida como dice el informe PISA con el peor índice en toda la serie histórica. El alquiler se dispara desde que el Gobierno central aprueba la Ley de vivienda, hay el mayor número de funcionarios y la administración "está colapsada" y hasta el AVE sufre retraso y caídas de tensión de la catenaria como no ha pasado en 30 años.

Ranera ha replicado que Chueca ha subido los impuestos, le ha rebatido las críticas a los equipamientos al citar los realizados en las etapas socialistas. "Aterrice de una vez, crease que es alcaldesa, haga auténtico municipalismo y deje de hacer promoción personal, marketing. Viven en la Zaragoza de película, la que ilusiona, pero en el Arrabal y en Torrero y Delicias hay otra Zaragoza porque la ciudad es mucho más que la historia de éxito que usted se ha montado".

Le ha preguntado si va reordenar las líneas de autobús y ha apremiado a que lidere un proyecto de ciudad porque Zaragoza "no arranca" y le ha instado a que "esté a la altura del sillón en el que se sienta".

El portavoz del grupo municipal del PP, Ángel Lorén, ha dicho que si se aplicase normativa europea la portavoz de ZeC, tendría un apercibimiento por declararse comunista. A colación, ha contado que solo se ha recibido el 22 por ciento de los fondos que corresponderían porque el Gobierno de Aragón lo limitó a poblaciones de 100.000 habitantes y según los criterios del Gobierno central habría llegado el 65 por ciento.

Le ha instado a Ranera a que diga en qué contribuye al Ayuntamiento, porque no ha exigido el pago de la deuda del tranvía, pide una comisión de investigación por el contrato que se firma cuando gobernaba de la contrata del autobús.

"NO LEVANTO MUROS"

Chueca ha replicado que el PSOE dejo a Zaragoza como la gran ciudad más endeudada de España y a diferencia de Sánchez "no levanto muros, sino que gobierno para toda la ciudad" para asegurar que "viajo y paseo mucho" por los barrios de la ciudad.

Le ha afeado a Ranera que es ella la que no tiene proyecto de ciudad porque no ha aportado una idea o propuesta porque "no tiene" y le conminado a que "al menos no moleste". Si va a seguir defendido a Bildu y Puigdemont no tendrá el apoyo de muchos zaragozanos "que quieren verla preocupada por ellos y no porque Sánchez siga en el poder", ha diferenciado.

Ha augurado que se presentarán a las elecciones para lograr el mejor resultado del PP en toda la historia.

Le ha criticado a Ranera que recuerde la Ley del solo sí es sí cuando ha beneficiado a más de 2.000 condenados o defiende los acuerdos de Sánchez con Bildu y los independentistas. A su parecer, ha tenido mala suerte al competir con "la primera de la clase" en alusión a Chueca. Tras indicar que ha conocido a 4 alcaldes ha vaticinado que "tienen alcaldesa para rato".