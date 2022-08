El PSOE dice que el gobierno de Zaragoza usa "falsas excusas" para justificar el incumplimiento presupuestario

ZARAGOZA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ros Cihuelo, ha criticado que el equipo de gobierno, PP-Cs, use "falsas excusas" para justificar el incumplimiento presupuestario porque solo ha ejecutado el 14 por ciento hasta ahora y supera los 20 millones de euros en modificaciones de crédito, cuando el pasado ejercicio esta cifra fue de 15 millones.

"Queremos mostrar la realidad de lo que ocurre con los presupuestos, más allá de las falsas excusas y búsqueda de culpables del alcalde, Jorge Azcón, para justificar el incumplimiento de sus propuestas presupuestarias", ha apuntado Cihuelo en rueda de prensa.

También ha manifestado que los presupuestos siempre se presentan "tarde" y no permiten participar al resto de grupos, a excepción de VOX, "el gran ideólogo" de las cuencas municipales. Por otro lado, la concejal ha advertido que el propio equipo de gobierno incumple sus previsiones por lo que resultan "un sofisticado ejercicio de ilusionismo y marketing" puesto que cuentan a la ciudadanía que se llevarán a cabo unas acciones que no tienen intención de cumplir, ha sentenciado la socialista.

En este sentido, Ros Cihuelo ha explicado que se han eliminado 20 millones de partidas presupuestarias que iban a mejorar las condiciones de vida de la ciudad en todos los aspectos. "Como hacen todos los años, incumplen sistemáticamente los prepuestos, mostrando así una foto fija de la ideología política de este gobierno, que solo ha ejecutado el 14 por ciento".

Ha continuado diciendo: "A este gobierno de derechas le viene muy grande una ciudad como Zaragoza, la quinta de España y con más de 700.000 habitantes, porque hemos sido un referente durante muchos años en políticas de modernidad, innovación y solidarias, pero ahora languidece entre huelgas permanentes del transporte público".

Ha añadido que los presupuestos sirven "para promocionar la carrera política de Jorge Azcón" ya que el alcalde para lo que se prepara "es para ejercer en un futuro próximo como líder del Gobierno de Aragón, más que para cumplir su compromiso con la ciudad".

LA SUBIDA DE LA LUZ, UNA EXCUSA

La concejal del PSOE ha considerado que la "excusa" de este año del equipo de Gobierno municipal para acometer las modificaciones presupuestarias es hacer frente al elevado coste de la factura de la luz, "pero no es verdad, porque la mayoría de las modificaciones no han ido destinadas a eso, y las que sí iban a eso, no era para pagar".

A este respecto, Cihuelo ha declarado que el Ayuntamiento de Zaragoza ha recaudado este año más que en 2019, 2020 y 2021, en concreto, cinco millones de euros más en 2022 que el pasado ejercicio. Ha detallado que en lo relativo a multas de tráfico, se han ingresado ocho millones de euros en lo que va de año, y también se ha pasado de 6.000 a 20.000 plazas de estacionamiento regulado, "un 20 por ciento más".

A todo ello, ha continuado la concejal, hay que sumar las cuantías recibidas de otras administraciones, casi 13 millones de euros más. En concreto, en trasferencias de otras administraciones hay casi 20 millones de euros.

"No es verdad que para afrontar la subida del precio de la luz haya que recortar de las partidas que ofrecen calidad de vida de los ciudadanos, porque hay ingresos suficientes para acometer la subida de la energía", ha opinado.

La concejal del PSOE ha insistido en que se está cobrando más dinero "y no es necesario hacer ninguna modificación", además de que, cada año, "éstas son más altas y demuestran la capacidad de improvisación y manera de gobernar errática e incapacidad para sumir responsabilidades del actual Gobierno".

Ha apostillado: "El Gobierno de la derecha no sabe gobernar, ninguna oportunidad le es favorable y, mientras, Zaragoza y su patrimonio languidece".

SAINETE

La concejal ha recordado que la aprobación de los presupuestos municipales "fue un sainete" porque el equipo de Gobierno PP-Cs se autoenmendó para cumplir con las exigencias de VOX. Ha lamentado que desde marzo se han modificado 50 partidas de los presupuestos.

Cihuelo ha especificado que han movido un millón de euros previstos para la adecuación de suelos de La Almozara, las cámaras de videovigilancia, la rehabilitación de la cárcel de Torrero o las cubiertas de la Casa Amparo.

En otro sentido, ha incidido en que las partidas plurianuales son una técnica presupuestaria de la que se ha valido el gobierno de la ciudad para dejar atrás inversiones como los Baños Judíos.

"Utilizan los plurianuales para mantener sus falsas mentiras", ha destacado la edil, añadiendo que incluso han suprimido las exigencias presupuestarias de VOX mediante modificaciones, como son los aparcamientos de la calle Moncayo. También han eliminado la iniciativa para convertir la Casa Palafox en sala de exposición o la adecuación de La Lonja.

Igualmente, ha dicho, recortan en materia de educación, juventud y equipamientos para mayores, como es el caso del centro para este colectivo en el distrito de Universidad.