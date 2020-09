El PSOE exige que no haya fiestas del Pilar por la pandemia

ZARAGOZA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha exigido al Gobierno de la ciudad PP-Ciudadanos que no haya fiestas del Pilar y que no se celebre ningún acto, tampoco institucional, como el pleno de entrega de la Medalla de Oro de Zaragoza y otras distinciones.

Tras hacer un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos porque la salud pública es lo mas importante y "nos tenemos que proteger entre todos" ha añadido que este Ayuntamiento también tiene que proteger a sus ciudadanos.

"Queremos que haya un mensaje no engañoso sobre las fiestas del Pilar. No puede haber un poco de fiestas del Pilar y no debe haber actos institucionales, ni pregones virtuales. No hay fiestas del Pilar y es importante que el equipo de gobierno lo defina".

En rueda de prensa, Ranera ha explicado que el pleno de entrega de los galardones que marca el inicio de las fiestas del Pilar "no se tiene que celebrar porque no es de control político, sino de homenaje, aunque desde el Gobierno se insiste en convocarlo" y se ha dado de plazo a los grupos municipales hasta el miércoles, 16 de septiembre, para presentar a sus candidatos a hijos predilectos y adoptivos de la ciudad.

"No es no. No debe haber actos institucionales porque se traslada la imagen de que hay fiestas y hay hasta cartel anunciador, que se tendrá que utilizar cuando sea necesario", ha opinado.

En este sentido, ha avanzado que el PSOE defenderá una moción para rescatar al sector cultural durante todo el año y no solo por la suspensión de las fiestas del Pilar.