El PSOE pide "agilidad" al Ministerio de Transportes para encontrar soluciones a la variante de Sabiñánigo

Representación PSOE en la concentración para exigir que se acabe la variante de Sabiñánigo. - PSOE

HUESCA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE altoaragonés ha pedido "agilidad" al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "para encontrar soluciones que permitan concluir la variante de Sabiñánigo, una actuación que está prácticamente finalizada.

La empresa adjudicataria paralizó las obras "para presionar al Ministerio de Fomento, exigiendo un incremento económico desproporcionado para finalizar las obras", han indicado los socialistas.

Asimismo, el portavoz del PSOE altoaragónes, Marcel Igesias, ha destacado "el gran esfuerzo inversor del Gobierno de Pedro Sánchez" en las comunicaciones de la provincia de Huesca, respondiendo así a las declaraciones del PP en las que han acusado a los socialistas de "abandono" de esta zona.

Iglesias ha puesto como ejemplo el impulso a esta autovía en el Pirineo, con las obras en marcha del tramo de casi nueve kilómetros de la propia autovía A-23, entre Sabiñánigo y Lanave; la adjudicación por más de 135 millones de euros de la variante de Jaca, la puesta en servicio de otros tramos de la autovía A-21, como el de Tiermas, y que enlazará Jaca con Pamplona o la finalización del tramo de la A-23 entre Siétamo y Huesca y la mejora de la línea ferroviaria Huesca- Canfranc o en la carretera N-260 en el acceso a Benasque, que ya está finalizada.

Junto a la teniente de Alcaldía de Sabiñánigo, Isabel Mañero, y otros concejales y representantes socialistas de las comarcas del Alto Gállego, Jacetania y Sobrarbe, Iglesias ha participado en la concentración este sábado para exigir que se acabe la variante de Sabiñánigo. También ha asistido la eurodiputada socialista, Rosa Serrano.

"A pesar de que el PP se afana negar la realidad, es un hecho que el gobierno de Pedro Sánchez ha realizado un gran esfuerzo inversor para mejorar las comunicaciones en el Alto Aragón y especialmente en esa misma autovía", ha añadido Iglesias, que ha recordado el Gobierno del 'popular' Mariano Rajoy "fue sinónimo del total abandono a las infraestructuras de comunicación de la provincia y que no hizo ni un metro de obra en la variante de Sabiñánigo".

Ha indicado que "ya entonces la ministra Ana Pastor justificaba que en la etapa socialista anterior, con el oscense Víctor Morlán como Secretario de Infraestructuras, hubo tanta inversión en comunicaciones en la provincia que les servía de justificación para no invertir".

RETRASO "POR CAUSAS SOBREVENIDAS"

Sobre el retraso en la variante de Sabiñánigo, los socialistas han argumentado que se debe a "causas sobrevenidas" y "no puede empañar el esfuerzo inversor del gobierno central en la provincia". Han subrayado que seguirán exigiendo al Gobierno central "agilidad para retomar estas obras".

"Somos conscientes de la mala práctica de la empresa adjudicataria y de cómo paralizó una obra que casi estaba finalizada para intentar chantajear al Ministerio de Fomento y pedir unos precios desorbitados", ha dicho Marcel Iglesias. "Este tipo de actuación es intolerable, hablamos de dinero público, y no sirven chantajes", ha añadido el socialista.

En la actualidad, se está en trámites de rescisión del contrato con la adjudicataria y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible trabaja para hacer una contratación rápida, en la medida que posibilita la Ley de Contratos, "impulsada por el PP, con Cristóbal Montoro de ministro, y que incluye unos requisitos que limitan la contratación rápida de la obra", han recordado.