El PSOE propone medidas para "el antes, el mientras y el después" de los incendios que incluyan ayudas directas

Archivo - La parlamentaria del PSOE Lorena Canales. - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Aragón presentará una proposición no de ley, a debatir en el primer pleno a la vuelta del periodo vacacional, con medidas para "el antes, el mientras y el después" de los incendios, entre ellas ayudas directas y a fondo perdido para autónomos, pymes y agricultores.

Así lo ha anunciado la diputada del PSOE Lorena Canales, quien ha evidenciado que Aragón ha vivido "una situación muy preocupante" este verano por el fuego y, ante ello, quieren marcar "una línea roja" frente a la "complacencia" del Gobierno PP-Vox.

Sobre las ayudas directas, ha puesto como ejemplo al panadero de uno de los pueblos desalojados, que ha tenido que cerrar 15 días, o los hoteles, cafeterías o restaurantes que han tenido anulaciones durante los incendios o después: "Alguien tiene que reponer todas esas pérdidas".

A ello ha sumado que ayuntamientos, comarcas y entidades menores han tenido "unos gastos extraordinarios" para atender este "desastre", ante lo que ha pedido que el Gobierno autonómico esté "a la altura de las circunstancias".

Canales se ha detenido en la prevención, que es "fundamental" para que no se repita el "desastre" de este verano, y ha apostado por comenzar por aquellos municipios más vulnerables donde hay más masa forestal, mediante planes de autoprotección de incendios o perímetros de seguridad, que son "importantísimos" para evitar que el fuego llegue a las poblaciones.

UNA GESTIÓN FORESTAL EN MANOS DE VOX

Ha reclamado que todo esto esté puesto en marcha antes de diciembre porque "si no preparamos el terreno en invierno, en verano volveremos a tener estos problemas". No obstante, la diputada socialista ha sostenido que el principal problema es que la gestión forestal en Aragón está en manos de Vox, que niega el cambio climático.

Asimismo, ha reclamado que agricultores, ayuntamientos y comarcas "no pueden estar fuera del operativo" porque son "fundamentales" para contener el avance de los incendios. "Esto tiene que estar legislado para que estén protegidos y coordinados", ha defendido.

"Azcón y Vox no pueden seguir defendiendo una gestión modélica cuando se ha visto que no lo es", ha reiterado Canales, quien ha insistido en que los profesionales "han estado sometidos a jornadas absolutamente extenuantes". "Negar esto es ponerlos en peligro y esto hay que solucionarlo urgentemente", ha remachado, criticando que el Gobierno de Aragón sólo reacciona cuando tiene "el fuego encima".

En su opinión, Aragón necesita "muchísima más gestión en prevención" y su ley de gestión forestal está "obsoleta" y su aplicación en manos de Vox. Por ello, desde el PSOE van a plantear modificaciones legislativas "en todas las layes que atañen cuando se produce un incendio".

Del mismo modo, ha incidido en "el después", ya que "estamos todos durante el incendio, pero después el Gobierno desaparece", a pesar de que sus consecuencias "siguen en nuestros pueblos".

Por otro lado, la parlamentaria del PSOE ha considerado que "no es razonable" pedir a los agricultores que "entren con sus tractores" para ayudar en la extinción de los incendios y adelanten sus recursos

MANIFESTACIÓN DE JACA

En otro orden de cosas, ha calificado como "muy desafortunadas" las declaraciones del PP de Jaca en las que calificaba la manifestación del pasado domingo en la capital jacetana contra la gestión del incendio forestal de Las Peñas de Riglos como "política", y ha exigido una rectificación.

"Nos parece un desprecio hacia la población, que se han manifestado pacíficamente, que están pidiendo que sus montes se protejan, que haya una reflexión exhaustiva de qué ha pasado, cómo se ha gestionado y cómo quedan nuestros montes después. Creemos que han sido muy desafortunadas y deberían rectificarlas", ha lamentado.

"Han salido 6.000 personas a decir que están muy preocupados, que no están de acuerdo en la gestión que se ha hecho y a la población hay que escucharla", ha finalizado.