EL PSOE reclama "más voluntad" al equipo de gobierno de Teruel para cumplir las leyes de transparencia

TERUEL 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Teruel ha exigido al equipo de gobierno "más voluntad" para cumplir las leyes de transparencia, después de que los concejales del Partido Popular hayan rechazado en el pleno ordinario la propuesta del PSOE para elaborar una ordenanza municipal en este sentido.

"Primero voluntad y luego medios. Pero primero voluntad. Si no tienes voluntad de hacer las cosas, puedes tener toda la tecnología y el dinero del mundo", ha aseverado Guillén después de escuchar a la delegada de Transparencia y Protección de Datos, Carmen Romero, aplazar de nuevo la rendición de cuentas a la puesta en marcha de una nueva página web en los próximos meses.

El portavoz socialista se ha preguntado "por qué se dejó de subir el PDF con la agenda de los concejales" y ha apuntado que para responder a los requerimientos de las normativas sobre transparencia de datos y buen gobierno "sólo hay que colgar documentos en una página web, no es alquimia" y ha reclamado "seguir cumpliendo la ley", aunque sea "de una forma más austera" hasta que se ponga en marcha "esa plataforma que promete ahora el equipo de gobierno. Como se hacía, como hacen ayuntamientos con muchos menos recursos y menor capacidad que nosotros".

Ha recordado que La Justicia de Aragón ha corroborado esta falta de transparencia del equipo de gobierno por no publicar ni dar accesibilidad a las agendas ni a los planes estratégicos tras una queja del grupo socialista y lamentado que se le siga sin dar respuesta. "Hay una reticencia a hacer las cosas que es casi peor que el propio hecho.

A veces las explicaciones resultan más lesivas que el hecho en sí", ha sentenciado Guillén. De esta forma, el portavoz socialista ha pedido "no conformarse" en materia de transparencia o buen gobierno y ha reclamado "no sacar pecho" por un informe de transparencia "que entre ciento y pico indicadores nos da un 5,1 pelao".

"Avanzar se avanza transponiendo lo que la legislación dice que tienes que hacer", ha dicho lamentando que el equipo de gobierno no quiera seguir una recomendación expresa de la Federación de Municipios y Provincias.

Así, ha vuelto ha señalar la importancia de contar con una ordenanza que explique "al ciudadano sus derechos, sus plazos, los compromisos como administración y como concejales" y ha apuntado que "un poco más de la mitad de las capitales de la provincia de España" tienen una ordenanza municipal "con la nomenclatura transparencia", mientras que con otras nomenclaturas similares "hay otro porcentaje muy alto".

SOMBRAS

El equipo de gobierno del PP, con mayoría absoluta, también ha votado en contra de la propuesta del PSOE relativa a la instalación de sombras estacionales en los espacios públicos.

Ante la justificación del equipo de gobierno, que ha vuelto a escudarse en que "se está trabajando activamente", Guillén ha preguntado "¿dónde y quién?", señalando que hay "muchas necesidades" y que no están debidamente identificadas por el Ayuntamiento.

"¿Cuántas áreas podemos poner?" se ha preguntado Guillén destacando la necesidad de identificar prioridades como zonas próximas a residencias, zonas de paseo o instalaciones deportivas. "No decimos que no se haya hecho absolutamente nada, pero un toldo en la Plaza de la Cultura no creo que sea para ponerse muchas medallas".

Guillén ha alertado sobre el aumento de las temperaturas medias de julio y agosto cada año o la recurrente exposición a las olas de calor, con dos consecutivas el pasado verano que han sido reconocidas como las más largas en cuanto a días y en extensión. "Esto genera problemas a la ciudadanía y cambios en el uso del espacio público", ha dicho.

PREGUNTAS

Además, el grupo socialista ha pedido explicaciones al equipo de gobierno, en el apartado de ruegos y preguntas, sobre la existencia o no del supuesto estudio geotécnico del Óvalo que el propio Ayuntamiento esgrimió en una nota de prensa y que, después de pedir toda la documentación sobre esta zona, no ha aparecido.

Tanto la alcaldesa Emma Buj como el concejal de infraestructuras Juan Carlos Cruzado han confirmado que ese documento no está en poder del Ayuntamiento y que se ha solicitado al Gobierno de Aragón, como institución que ejecutó la obra, por lo que el portavoz del PSOE ha rogado que el equipo de gobierno responda "en tiempo y forma" y con "la información que se tenga" a las peticiones de la oposición.

Además, Guillén también ha preguntado nuevamente por el estado del proceso de adhesión al sistema Viogén, herramienta de seguimiento policial a las mujeres que son objeto de violencia machista, y si hay "un posible calendario", señalando que "ya seríamos la última capital de provincia que se adhiere" en Aragón, tras el anuncio realizado hace unos días por la alcaldesa de Zaragoza.

Emma Buj ha vuelto a insistir en que se está "adaptando a las condiciones de Teruel" y no ha podido concretar un calendario.

Después de los "reiterados anuncios" del equipo de gobierno sobre el inicio de las obras, el portavoz también ha preguntado por el estado del proyecto de reforma de la Cuesta de los Gitanos, que sigue sin comenzar pese a que la alcaldesa puso como fecha tope el mes de octubre tras la firma del convenio con la Diputación de Teruel para el uso de Tragsa.

Por último, Guillén se ha interesado por si equipo de gobierno se ha planteado alguna medida ante los problemas recurrentes para licitar obra pública por parte de los ayuntamientos, señalando que es posible que se recrudezcan ante las necesidades de reconstrucción de la zona de Valencia devastada por la DANA.