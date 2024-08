El PSOE reprocha a Azcón su "falta de prudencia" tras la marcha de Becton Dickinson

ZARAGOZA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa, ha acusado al presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, de "falta de prudencia", tras la decisión de la empresa Becton Dickinson de cancelar la construcción de su fábrica de jeringuillas en Zaragoza, en la que preveía una inversión de 206 millones de euros y la creación de 150 puestos de trabajo.

En una rueda de prensa previa a la reunión de la Ejecutiva Regional del PSOE, Villagrasa ha recordado las palabras de Azcón cuando todavía era alcalde de Zaragoza, en las que decía "a mí esa no se me hubiera escapado", en referencia a la fábrica de baterías que finalmente no llegó a Aragón.

"El señor Azcón ha intentado erigirse en el paladín de la inversión económica y ustedes saben que Bonarea, que Amazon Web Services, que los proyectos de la antigua Universidad Laboral, que la instalación de muchas empresas en los polígonos del Anillo de Zaragoza, estaban y así lo hemos demostrado el Partido Socialista Obrero Español, lanzados, trabajados e impulsados antes del cambio de gobierno", ha afirmado Villagrasa.

Asimismo, el dirigente socialista ha ironizado y ha dicho que "el problema del señor Azcón" es que Becton Dickinson se haya ido con alguien "tan avispado, tan inteligente y que todo lo hacía fácil".

Ha confiado en que el presidente autonómico dé "las explicaciones oportunas", si bien le ha acosejado ser "más prudente" y que, "en lugar de hablar tanto de los demás", "de vez en cuando" asuma los problemas de Aragón, "que a lo mejor no son tan grandes, pero son importantes para los municipios y para los ciudadanos".

"Zapatero a tus zapatos, señor Azcón, póngase a gobernar y quizás esa capa de gran ojeador y atractivo de las empresas en Aragón, pues parece que los hechos van desmontando ese relato y el primero es el de Bechtolm Dickinson", ha apostillado Villagrasa.

Además, ha reiterado que todas las inversiones económicas que ha anunciado el Gobierno del PP "tienen sello socialista y son fruto del trabajo del Ejecutivo de Javier Lambán". "Esa es la herencia recibida que ha tenido el señor Azcón", ha sentenciado.

En todo caso, ha sostenido que la marcha de la multinacional sanitaria es "una mala noticia" para Aragón y ha vuelto a emplazar a Azcón a ser "más cauto" y "más prudente" en la forma en que se relaciona en la política autonómica.