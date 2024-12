El PSOE Teruel urge al Gobierno de Aragón a crear el grupo de trabajo sobre la pista minera

TERUEL 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Teruel ha lamentado este lunes que el Gobierno de Aragón haya incumplido el mandato de las Cortes autonómicas para convocar el grupo de trabajo sobre la pista minera, que conecta Andorra y Ariño. Este grupo está formado por Ayuntamientos, la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos y empresas.

En el transcurso de una visita a esa vía, los alcaldes de ambos municipios, Rafa Guía y Carlos Ros, y el diputado en el Parlamento aragonés Ángel Peralta, han recordado que la proposición no de ley aprobada por unanimidad el pasado 27 de noviembre en el Pleno del Parlamento aragonés contemplaba el plazo de un mes para que la Consejería de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial impulsara una mesa de trabajo para empezar a trabajar en el asunto.

Pese a ello, hasta el momento, los alcaldes no tienen constancia de que se haya producido ni un sólo movimiento en este sentido, han indicado los socialistas en una nota de prensa.

Han acusado al Gobierno de Azcón de "absoluta falta de interés" sobre una reivindicación en la que ya se empezó a trabajar en la legislatura anterior y que ha encontrado, tras las elecciones, "el desprecio" del actual Ejecutivo, tras ignorar repetidamente las peticiones del territorio.

Para el alcalde de Ariño, Carlos Ros, "no es normal" que una vez aprobada por unanimidad la proposición no de ley "no se haya puesto en contacto nadie con ninguno de los ayuntamientos: ni el de Ariño, ni Oliete, Alloza o Andorra".

Ha apuntado que, además de la unanimidad recibida en las Cortes, la propuesta también fue aprobada como declaración institucional tanto en la Diputación de Teruel, como en la Comarca Andorra Sierra de Arcos o los 9 municipios que la componen. "Si esta es la voluntad que tiene el PP desde DGA por ayudar a las zonas que están más despobladas, pierden credibilidad en todas sus propuestas".

El alcalde de Andorra, Rafa Guía, ha recordado que la reforma de esta carretera y su inclusión en la red autonómica es "de vital importancia" para el desarrollo de la Comarca Andorra Sierra de Arcos "porque vertebra el territorio" y, además, es una cuestión de "seguridad vial" porque es una vía "muy transitada tanto por los servicios sociales como sanitarios, el transporte escolar o muchos trabajadores que se desplazan de Andorra a Ariño y de Ariño a Andorra a diario para trabajar en las empresas y en el Balneario".

Por su parte, el diputado autonómico Ángel Peralta, que defendió la proposición en las Cortes de Aragón, ha destacado: "Desde el PSOE no vamos a olvidar lo aprobado por todos los partidos políticos" y "seguiremos impulsando todas las iniciativas que sean necesarias para que el cumplimiento inmediato del mandato unánime de las Cortes". Ha pedido a los militantes populares en la Comarca Andorra Sierra de Arcos y en la provincia de Teruel que trabajen también para conseguirlo.

Los socialistas han señalado que la pista necesita mejoras "de forma urgente" con un nuevo asfaltado, drenajes o señalización. La proposición aprobada pide al Ejecutivo de Azcón incorporar una partida presupuestaria para el acondicionamiento, su inclusión a la red de carreteras autonómica y realizar las conexiones necesarias con las carreteras A-1401, A-223, A-1415 y la A-1407.