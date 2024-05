El PSOE vuelve a reclamar a Chueca que el Ayuntamiento se adhiera al sistema Viogén

ZARAGOZA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha reclamado de nuevo este viernes a la alcaldesa, Natalia Chueca, que la ciudad se adhiera al sistema de Viogén antes del 1 de septiembre, para "garantizar la protección de las mujeres".

Ranera ha lamentado que el Gobierno del PP lleve cinco años prometiendo entrar en este programa, al que "ya se han sumado todas las grandes capitales de provincia españolas", ha informado el grupo socialista.

La portavoz del PSOE, acompañada de los concejales Francisco Galán y Ros Cihuelo, se ha reunido con representantes de una veintena de entidades sociales que trabajan con la mujer y de sindicatos policiales para debatir sobre el retraso que acumula la ciudad en la adhesión al programa Viogén. "Lo prometió Jorge Azcón, cuando fue alcalde; han pasado cinco años y no lo ha puesto en marcha. Sabemos que desde Delegación de Gobierno están trabajando y para ellos es una prioridad. De las capitales de provincia, a excepción de las de Extremadura, Toledo y Lugo, todas están adheridas. Ciudades como Madrid también lo están", ha recordado.

Así, ha lamentado los "retrocesos en igualdad y los derechos de la mujer" en Zaragoza, después de ser "referente a nivel nacional". "Hemos sido durante años pioneros en el tema de mujer. En los años 80, se pusieron en marcha proyectos, como la Casa de la Mujer, que buscaban la igualdad entre hombres y mujeres, ha señalado.

En ese sentido, Ranera ha mostrado su preocupación ya que, con la llegada de VOX a las instituciones, se acaba con los derechos y avances sociales conseguidos. "Desde que entró la ultraderecha al Ayuntamiento de Zaragoza, no se ha aprobado ninguna declaración institucional y ya no se habla de violencia de género sino intrafamiliar", ha criticado, a la vez que también ha censurado que el PP se haya convertido en "rehén de VOX".

"El PP ha dejado de ser el partido democrático europeo que defendía no dar un paso atrás en violencia de género, a consentir que en el Ayuntamiento no se pueda hablar de violencia de género. Sólo hablando de violencia de género se puede proteger a las mujeres", ha concluido.

Por ello, ha asegurado que "urge" que se apruebe la adhesión antes del 1 de septiembre y que el Ayuntamiento de Zaragoza deje de poner "excusas para proteger a las mujeres". "Si no nos adherimos, no protegemos a la víctima y facilitamos al agresor que siga matando a las mujeres por ser mujer. La alcaldesa Natalia Chueca presume de ser la cuarta ciudad de España, pero nos gustaría haber sido la cuarta ciudad en la puesta en marcha del sistema Viogén", ha finalizado.

EL GOBIERNO DEL PP HABLA DE "BULOS" Y RECUERDA EL 'SÍ ES SÍ'

La concejala delegada de Viogén, Ruth Bravo, ha acusado a Ranera de "crear bulos" con algo "tan serio" y ha recordado que el PSOE es "el partido del 'sólo sí es sí', que ha beneficiado a más de 1.200 violadores.

"Ahora que es sanchista ya no tiene excusa para no llamar al delegado del Gobierno de Pedro Sánchez y que le informe por qué Zaragoza no está dentro del Sistema Viogén", ha añadido Bravo, quien ha asegurado que quien tiene "la culpa" es "su gobierno que dice ser progresista".

La concejala ha explicado que, el 24 de febrero de 2023, el Ayuntamiento de Zaragoza ha enviado una propuesta a la Delegación del Gobierno para que la Policía Local colaborara "con una Policía Nacional desbordada por falta de agentes".

En este marco, ha señalado que fue el Consistorio el que propuso unificar criterios y que la Policía Local atendiera los casos considerado 'no apreciados' y 'bajos' en el Sistema Viogén, tal y como ocurre en otras ciudades españolas, según el Ayuntamiento.

"Pedimos al PSOE que dejen de dar lecciones de moralina y dejen de crear bulos contra un Gobierno comprometido con las mujeres víctimas de la violencia machista a las que ayuda y visibiliza", ha asegurado, al tiempo que ha recordado que "este Gobierno fue el primero en mandar una carta al Ministerio del Interior diciendo que quería formar parte del Sistema Viogén. Gobernó el PSOE, Gobernó Zaragoza en Común y ninguno de ellos quiso entrar en el Sistema Viogén", ha concluido.