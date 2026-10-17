Pueyo (CHA) aplaude el "acuerdo histórico" con PSOE e IU para el Senado: "Gracias a la sociedad civil por impulsar esto"

Archivo - El presidente de CHA, Jorge Pueyo, en la sede de la formación. - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CHA, Jorge Pueyo, ha aplaudido el "acuerdo histórico" alcanzado "por responsabilidad, por la democracia y para frenar una posible reforma constitucional de la extrema derecha" con el PSOE e IU para concurrir a la Cámara Alta en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre bajo el nombre 'Senado de Progreso'.

"Gracias a la sociedad civil por impulsar esto. Hoy PSOE, CHA y FA/IU vamos juntos a un Senado de progreso", ha escrito el dirigente de la formación aragonesista en un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así, el Partido Socialista y otras formaciones de izquierda concurrirán juntos en las listas al Senado en 47 circunscripciones.

Por otro lado, Jorge Pueyo ha lamentado que Podemos haya quedado fuera de la coalición de CHA-Frente Amplio Aragón para las elecciones generales. No obstante, se ha comprometido a "seguir trabajando para encontrar la manera de integrarles en nuestra candidatura y conseguir que haya una sola papeleta".

La unidad electoral entre partidos de Frente Amplio y Podemos solo ha podido salvarse en Canarias y en la Comunidad Valenciana, con candidaturas de unidad que en el caso de la segunda comunidad liderará Compromís.

En cambio, Frente Amplio ha pactado coaliciones con Ara Més en Baleares y con Chunta Aragonesista en Aragón sin Podemos, al igual que en el resto de comunidades las dos fuerzas estatales, IU y Movimiento Sumar, han llegado a otros pactos para candidaturas de unidad, también sin los morados.

Pueyo reconoció este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la visita a Zaragoza de la exalcaldesa de Barcelona y candidata de Frente Amplio a la Presidencia en las elecciones generales del 29N, Ada Colau, que la relación con Podemos "es muy buena" y confiaba en llegar a un acuerdo para incorporar a la formación morada a la colación, aunque que no se ha logrado puesto que el plazo para su registro ya ha expirado.