Las pulseras que detectan sustancias químicas en las bebidas estarán esta noche en los 8 puntos violeta

Pulseras que detectan sustancias químicas, 'tapavasos', junto a publicidad y 'merchandising' de la campaña del 'No es no' del Ayuntamiento de Zaragoza.

Pulseras que detectan sustancias químicas, 'tapavasos', junto a publicidad y 'merchandising' de la campaña del 'No es no' del Ayuntamiento de Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha realizado la comprobación de las pulseras que detectan sustancias químicas en las bebidas y, por tanto, una vez garantizado su buen funcionamiento, ya estarán esta tarde noche en los 8 puntos violeta de la ciudad habilitados con motivo de las fiestas del Pilar.

Este material no se distribuye a la población desde los puntos violeta, como el resto del material de 'merchandising' de la campaña 'No es no', sino que ante una posible sospecha, la persona afectada puede acudir al punto violeta y son los propios profesionales los que realizan la prueba.

Se trata de la nueva remesa de pulseras que llegó al Ayuntamiento el pasado viernes, 4 de octubre, y que se derivaron a un laboratorio, para realizar los testeos oportunos que garanticen la seguridad y certificar su correcto funcionamiento.

El Ayuntamiento de Zaragoza adquirió 5.000 pulseras 'Drinks Guard' y tras comprobar que, algunas de ellas, daban falsos positivos, reclamó a la empresa la sustitución de las defectuosas por un nuevo lote con el mismo número de unidades.

Esta entrega llegó el viernes con un día retraso respecto a la fecha anunciada por la empresa, debido a un problema de transporte y suministro ajeno al Ayuntamiento, lo que ha dificultado que puedan estar desde el pasado viernes en los puntos violeta.

Mientras el laboratorio ha llevado a cabo estos trabajos y con el objetivo de cubrir el primer fin de semana de fiestas, el Ayuntamiento ha adquirido tests de detección de drogas, que desde el pasado viernes han estado en los puntos violeta. Al igual que las pulseras, estas pruebas funcionan de manera similar y detectan GHB y Ketamina, además de todo tipo de anfetaminas, como la burundanga.