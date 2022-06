Ranera (PSOE) critica que la única cabeza del Gobierno PP-Cs es la de Azcón, que es "autoritario" y solo confronta

ZARAGOZA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha criticado que en el Gobierno de la ciudad, PP-Cs, la única cabeza que es la del alcalde, Jorge Azcón, al que ha calificado de "autoritario" de falta de generosidad con su propio gobierno y que "es un profesional de la confrontación" porque no resuelve los problemas de los vecinos, mientras busca confrontar con los gobierno de Aragón y España.

"Solo le interesa la foto", ha resumido Ranera para recordar que el PSOE le propuso hacer unos presupuestos conjuntos, pero no le llamaron ni una vez.

Tras el balance de los tres años de mandato realizado por el alcalde, Ranera ha considerado que han sido tres años "perdidos", y ha preguntado cual es el legado de Azcón justo este día 14 de junio en el que se cumplen los 14 años de la Expo que "transformó la ciudad y fue una demostración del trabajo en común".

Esa situación de entonces la ha comparado con la actual, en la que "solo gobiernan a golpe de ocurrencias priorizando la foto y el marketing, sin modelo de ciudad y con la política efímera en el centro de las actuaciones".

En este contexto también ha comparado el programa Zgz Florece frente a la "desolación y desidia de los parques", entre los que ha citado el del Tío Jorge, en el Arrabal, distrito del que es presidenta.

Ha recriminado al Gobierno PP-Cs que "juegue" con las expectativas de la ciudad porque los proyectos que presentan van financiados con dinero de otras administraciones y dependen de que otros los paguen.

ESTAR CON LOS VECINOS

Ranera ha echado en cara la forma de hacer política de Azcón frente a la del PSOE porque "hay que estar con los vecinos que están en los barrios y es lo que hace el PSOE porque es la hora de las personas y los ciudadanos son prioritarios". En sus visitas a los distritos y barios ha comentado que los ciudadanos le trasladan que el Gobierno PP-Cs "no resuelve sus problemas", entre los que ha citado la vivienda porque se han hecho cero viviendas públicas estos tres años y los hijos de esos vecinos abandonan los barrios por esta carencia, ya que solo se invierte en el centro frente a las plazas de los barrios que siguen "absolutamente abandonados".

Su impresión es que "solo se gobierna para los elegidos y los amigos del alcalde, que está en todo momento ajeno a la realidad y los problemas de los vecinos". Por ello, Ranera ha instado a Azcón a que pasee y vea la realidad, como la falta de iluminación, las baldosas levantadas, los parque abandonados y los alcorques sin árboles.

Sus críticas también las ha dirigido a la ausencia de una política de movilidad porque Azcón no ha realizado la reordenación de las líneas de autobús que pedía cuando estaba en la oposición y "no se sabe nada de la conexión este-oeste porque ahí no están sus electores".

Por otro lado, ha considerado que el Gobierno PP-Cs es "rehén" de VOX lo que conlleva que no hay posibilidad de luchar por los derechos "que se han perdido en intentar erradicar la violencia machista porque los avances vienen de la mano del PSOE".

La bajada de impuestos es un "mantra del PP, además de falaz", ha dicho Ranera para asegurar que las únicas bajadas son para las bonificaciones del ICIO y del IAE de empresas con una facturación mayor al millón de euros, pero no para los vecinos en el impuesto de circulación, o las tasas de recogida de basuras o agua, que "solo se ha congelado".

INVERSIÓN

Ha informado de que se han ingresado 75 millones más en 2021 sobre 2019 de los que 55 millones son el aumento de los ingresos del Estado y el alcalde "no puede decir que el Estado ingresa menos dinero porque está en el presupuesto municipal". "Miente cuando dice que no recibe dinero del Estado o de la comunidad autónoma".

Una "falacia" a la que se ha referido Ranera es la inversión que ha cifrado en 41 millones de euros ejecutados cuando el PSOE con crisis económica invertía 72 millones anuales y con menos ingresos. Esas cifras revelan que los socialistas dedicaban a invertir el 10 por ciento del presupuesto frente al 5 por ciento de Azcón, quien además aumenta las subvenciones y los convenios.

Otro dato que ha destacado del Gobierno PP-Cs son los 102 millones de euros de facturas sin contratos y solo ha salido la oferta de empleo que dejó en marcha ZeC.

Ranera ha aprovechado para defender al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, porque "ha dado estabilidad con la Ley de capitalidad".

ROMAREDA

Sobre el proyecto del nuevo campo de fútbol, Ranera ha incidido en que el PSOE puso en marcha, hace casi veinte años, un proyecto que judicializó el PP y ha añadido que ha sido iniciativa de los socialistas el decir que no se puede perder la oportunidad de ser sede del Mundial de Fútbol 2030.

Ante la preferencia del Real Zaragoza de hacer un modelo parecido al del Atlético de Bilbao, el San Mamés, con una sociedad que lo gestiona ha considerado que "no tiene nada que ver con Zaragoza". Además, el Ayuntamiento no tiene una sola partida para el campo de fútbol y hay que ver la opinión del resto de instituciones.

La Real Federación Española de Fútbol "también tiene que hablar", ha abundado Ranera, para estimar que una vez oídas todas las partes, a partir de ahí, "habrá que seguir avanzando". No obstante, ha lamentado que el Gobierno de Zaragoza ha llamado al PSOE para hablar "una vez y han sido diez minutos".