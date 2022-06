VOX critica la pérdida de oportunidades del Gobierno de Zaragoza PP-Cs y avanza que mantendrá un oposición "responsable"

ZARAGOZA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha criticado al Gobierno de la ciudad PP-Cs la pérdida de oportunidades para atraer proyectos innovadores y generadores de empleo al tiempo que ha asegurado que mantendrá una oposición responsable".

Julio Calvo se ha referido que Zaragoza no albergue la Base Logística Militar, un proyecto del Ministerio de Defensa del que "ni se había enterado el Gobierno PP-Cs" y que finalmente se ha ido a Córdoba cuando Zaragoza es una referencia en este ámbito.

Asimismo, ha afeado que el Ayuntamiento de Zaragoza no ha pedido ser sede de la Agencia Espacial Española y se ha perdido albergar la fábrica de baterías eléctricas.

Calvo ha afeado al alcalde que la rueda de prensa de balance ha sido el arranque de la campaña electoral y que haya hecho "alarde" de los logros que "no son suyos, sino de otros", en referencia a su propio grupo, que ha aportado "sensatez y sentido común al Gobierno PP-Cs".

Ha comentado que varios problemas a los que no ha hecho frente el Gobierno PP-Cs son las competencias impropias, que suponen más de cien millones de euros anuales, la duplicidad de organismos que "no hay forma de que el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón se pongan de acuerdo por falta de lealtad y coordinación lo que provoca un gran sobrecoste al ciudadano".

Julio Calvo ha lamentado que otro asunto que no ha sabido resolver el Gobierno PP-Cs es la estructura municipal que "está muy mal adaptada a las necesidades de la ciudad y no es operativa".

"OPOSICIÓN RESPONSABLE"

Por otro lado, ha ironizado al observar que el alcalde tiene una "tendencia irremediable a apropiarse de las iniciativas de VOX" como las bonificaciones del IBI para familias numerosas, el plan de simplificación administrativa o la oficina de asesoría legal ante la ocupación de inmuebles, la instalación de cámaras de videovigilancia en ciertas zonas de la ciudad o los aparcamientos compensatorios y en altura en la calle Moncayo.

La prolongación de la calle López Saz o la actuación de la calle Hayedo, junto a la regeneración de los polígonos industriales, el camino de acceso a Santa Fe ante el peligro que supone para escolares de dos colegios cercanos y la ruta de los Sitios son otras propuestas de VOX, ha comentado.

También ha lamentado que la antigua cárcel de Torrero y el Centro Social Comunitario Luis Buñuel siguen ocupados y mientras hay un aumento de la delincuencia "solo VOX propone aumentar plazas de Policía Local".

En el ámbito de la cultura ha considerado que es "imposible distinguirla" de la que se hacía con el PSOE y en igualdad "es lo mismo que bajo el gobierno de ZeC".

Su impresión es que este Gobierno tiene mayor estructura política, y gasta gran cantidad en propaganda para poner de ejemplo el video que acompañaba a la rueda de prensa de balance de los tres años de mandato.

Ante el año que resta antes de convocar elecciones municipales, Julio Calvo ha avanzado que VOX ejercerá una oposición "responsable" como ha hecho con el apoyo a proyectos como la prolongación de la avenida Tenor Fleta y criticando otros como la reforma de la plaza de Santa Engracia.

"Seguiremos ejerciendo una oposición responsable. En lo que no consideremos que no debemos apoyar no lo haremos y lo beneficioso para la ciudad si lo apoyaremos". Todo ello con "independencia y absoluta responsabilidad", ha subrayado.