Ranera (PSOE) pedirá explicaciones en el pleno a Chueca por la "fuga" de la empresa Becton Dickinson

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha anunciado que pedirá explicaciones en el pleno a la alcaldesa, Natalia Chueca, por la "fuga" de la empresa de material sanitario Becton Dickinson, que ha calificado de "muy mala noticia".

Ranera ha lamentado esta decisión de Becton Dickinson después de que el pasado mes de febrero fuera la naviera Maersk la que optara por salir de Mercazaragoza. A los 20 millones de euros de inversión y cien empleos de la naviera danesa se suman los 165 millones y 600 empleos de la empresa sanitaria, lo que arroja 185 millones de pérdida de inversión y unos 700 puestos de trabajo.

"A mi no me hubiera pasado" ha dicho Ranera parafraseando al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, quien cuando era alcalde criticaba al entonces presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, porque la gigafactoría de baterías del grupo Volkswagen se instaló en Sagunto (Valencia) en lugar de la comunidad autónoma.

Ranera ha trasladado su preocupación por el "tremendo varapalo" para la ciudad y el "fracaso estrepitoso de Chueca" ante la perdida de 185 millones y 700 empleos que son "estratégicos" y lo ha atribuido al Gobierno de Aragón "inestable" y a una alcaldesa que "no tiene liderazgo, sino talante frívolo a la que solo le interesa la foto rápida para colgar en sus redes sociales".

En rueda de prensa, ha añadido que los empresarios "no se fían" del Gobierno actual y es "muy preocupante" para la ciudad. "Seguramente tiene que ver con una alcaldesa que no entiende lo que es importante para la ciudad", ha opinado.

"SUELO BARATO"

Ranera ha precisado que además de la petición de comparecencia en el pleno para que explique la salida de las dos empresas y la pérdida de las inversiones también solicitara información en la Comisión de Urbanismo reclamar las compensaciones que se tendrán que dar a la ciudad por estas decisiones empresariales.

Al respecto se ha referido a las bonificaciones de las ordenanzas del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que "no han resultado" al considerar que "lo vendieron a bombo y platillo, pero no funciona". Ha comentado que Becton Dickinson se acogió a esta bonificación en el ICIO y, además, el suelo se vendió "barato", a 30 euros el metro cuadrado, por lo que ha pedido conocer la situación en la que queda el Ayuntamiento de Zaragoza.

"Al PSOE --ha añadido Ranera-- le preocupa la deriva del Gobierno inestable del que las empresas no se fían porque la alcaldesa no se dedica a lo importante que es la inversión y el empleo". "A Lambán --ha subrayado-- que no se dedicaba a la foto, sino a poner Aragón en el punto del aprovechamiento de la parte económica y fiscal del territorio no se le hubieran escapado estas empresas".

Finalmente, ha aludido a la comisión extraordinaria sobre la empresa de material de construcción Saltoki porque "hay dudas de cómo trabaja el Gobierno de Zaragoza en proyectos estratégicos de la ciudad". Ha concluido al avanzar que será un "curso importante para dilucidar los proyectos de la alcaldesa y del Gobierno para esta ciudad".