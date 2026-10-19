Ranera (PSOE) pide datos del contrato de 8 millones al Real Zaragoza o acudirá al Consejo de Transparencia de Aragón

La Portavoz Del Grupo Municipal Del PSOE En El Ayuntamiento De Zaragoza, Lola Ranera - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha exigido conocer el contenido de un contrato del pasado mes de marzo por el que la sociedad Nueva Romareda concede 8 millones de euros al Real Zaragoza y en caso de que no reciba información en un "tiempo prudencial" ha anunciado que acudirá al Consejo de Transparencia de Aragón.

Ranera ha explicado que, en primer lugar, el PSOE va a trasladar un requerimiento a Alcaldía para que se entregue a los grupos municipales dicho contrato y si "en breve" no les aportan la documentación serán entonces cuando acudan al Consejo de Transparencia de Aragón para que les "de amparo de la situación actual de oscurantismo y falta de transparencia".

En rueda de prensa, Ranera ha relatado que ese contrato de 8 millones de euros se conoce después de que se hiciera la correspondiente auditoría de las sociedades en las que participa el Ayuntamiento de Zaragoza y esta, en concreto, es La Nueva Romareda, en la que el consistorio, junto al Gobierno de Aragón tienen el 89 por ciento

El resultado de esa auditoría a la Sociedad Nueva Romareda se conoce la última semana del mes de agosto con motivo de las cuentas generales de la propia sociedad del año 2025, y se conoce también entonces "como hechos posteriores que había habido un contrato de arrendamiento de industria entre la Sociedad Nueva Romareda y el Real Zaragoza por un coste de 8 millones de euros. En concreto se le pagaba una factura a Real Zaragoza el 4 de marzo de 8 millones de euros dos días antes se había firmado dicho contrato", ha precisado Ranera.

Tras conocerlo, el PSOE convoca una Junta de Protavoces que se reúne el 31 de agosto y, por unanimidad se acuerda que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, presidenta de la sociedad, brinde dicha información.

"Nada se supo durante el mes de septiembre hasta que el día 25 se hizo una reunión de la Sociedad Nueva Romareda y el 2 de octubre nos informa la propia sociedad que en dicha reunión del 25 de septiembre del Consejo de Administración se ha adoptado, por unanimidad, que se solicite tanto a Ibercaja como a Real Zaragoza autorización formal para facilitar o exhibir total o parcialmente dicho contrato de arrendamiento", ha resumido Ranera.

INVERSIÓN

De estas explicaciones, Ranera ha deducido que "parece ser" que el derecho de información de los concejales "está en manos de entidades privadas" para recordar que el 89% de dicha sociedad es del Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.

"Parece ser que quien tiene que autorizar que nosotros conozcamos el contrato son o Ibercaja o el Real Zaragoza", ha criticado para apostillar que el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, si dispone de dicho contrato de arrendamiento.

La portavoz del PSOE ha incidido en que casi dos meses después no disponen de "ninguna información ni por la alcaldesa, ni por la sociedad y, parece, ser que los responsables tendrían que ser o Ibercaja o Real Zaragoza", ha ironizado.

Ranera ha querido dejar claro que la Sociedad Nueva Romera es en 89% propiedad del gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza, lo que supone que es "en un 89% dinero público". Asimismo, ha apuntado que la construcción del nuevo estadio de fútbol es la "mayor inversión" que ha tenido la ciudad desde la Expo y el tranvía.

Por ello, ha lanzado varias preguntas a la alcaldesa como que explique si cree oportuno que Ibercaja y el Real Zaragoza tengan que "decidir sobre el dinero público tanto del Ayuntamiento de Zaragoza como del Gobierno de Aragón" y si "es Ibercaja y el Real Zaragoza, quienes toma las decisiones en este ayuntamiento".

DESFASE

También ha cuestionado la creación de esta sociedad al deslizar que "quizás se creó para no dar cuenta de nada y que no haya control por parte de la ciudadanía del 89% de dinero público de una obra que va por 200 millones de euros".

"En lugar atacar DPZ, la alcaldesa tiene que explicar donde están los contratos y tiene que dar cuenta con absoluta transparencia a la ciudadanía porque parece que habrá nuevo retraso en las obras del estadio con los consiguientes sobrecostes de alquiler del Ibercaja Estadio y podría rondar los 135.000 euros anuales", ha estimado.

Por ello, ha apremiado a Chueca a "dar explicaciones a la ciudadanía porque no conocemos nada" y ha vuelto a preguntar "por qué oculta información a los grupos municipales y por tanto a la ciudadanía".