El reloj de la plaza de las Canteras de Torrero vuelve a marcar la hora tras su reparación después de 10 años - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El reloj de la plaza de las Canteras, en el distrito zaragozano de Torrero, ha vuelto a marcar la hora después de más de 10 años detenido en el tiempo que han celebrado los vecinos y comerciantes, que llevaban tiempo reclamando su puesta a punto.

Esta reivindicación ha sido escuchada por el Ayuntamiento de Zaragoza que ha invertido 10.769 euros --IVA Incluido--, de la Consejería municipal de Economía, para recuperar un elemento emblemático y cotidiano en la vida de Torrero.

Tras su reparación, que ha llevado a cabo la histórica relojería Pérez de Mezquía, este jueves se ha colocado de nuevo el reloj en la misma ubicación totalmente reparado y con algunas mejoras para que siga dando la hora a vecinos y paseantes.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto al consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, ha querido compartir este momento con los vecinos.

EL RELOJ

Se trata de un reloj de saetas de doble cara montado sobre una columna metálica y que representa un ejemplo clásico del mobiliario urbano publicitario que se popularizó en los barrios de la ciudad, durante la etapa del desarrollismo de la década de los años 70.

Entre las mejoras, se ha instalado una antena GPS para que los cambios de hora se hagan de forma automática y marque la hora con exactitud.

Además, en el caso de un corte de luz, cuenta con una batería para que no se detenga y siga funcionando. Se ha instalado también iluminación led para que se pueda ver la hora por la noche.

Para la alcaldesa de Zaragoza este reloj forma parte de la memoria del barrio y, por eso, era tan importante recuperarlo, como bien sabían, ha dicho, los vecinos y comerciantes que llevaban mucho tiempo reclamándolo.

RECUERDO

"Quiero contarles una anécdota. Cuando yo era consejera municipal de Servicios Públicos, un trabajador municipal, Carlos Longás, me lo pidió personalmente. Carlos no ha podido verlo funcionar de nuevo, pero su viuda sí, y me alegra mucho que hoy nos acompañe. Este reloj también es un poco suyo, y un poco de todos los que lo echaban de menos", ha recordado.

"Pero no nos hemos limitado a arreglar la maquinaria, ya que hemos renovado también el soporte y la fuente de alimentación, que era peligrosa porque se mojaba cuando llovía", ha apuntado Chueca, quien ha señalado que el reloj vuelve a funcionar pero ahora lo hace además con "plenas garantías de seguridad".

Tras las gestiones del Área de Economía del Ayuntamiento, el reloj, que lucía en la plaza de las Canteras desde 1975, se retira este verano para trasladarlo al histórico taller de relojeros de la ciudad, Pérez Mezquía, que lleva trabajando en la ciudad desde 1935.