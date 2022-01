Repollés cree que hay "motivos ideológicos" en las decisiones del TJSA para tumbar las medidas COVID de la DGA

ZARAGOZA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha considerado que "hay motivos ideológicos" en las decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TJSA) a la hora de tumbar las medidas implementadas por el Departamento del ramo para frenar la pandemia de coronavirus.

Así lo ha manifestado en una entrevista este domingo, 16 de enero, en Heraldo de Aragón, recogida por Europa Press. "El hecho de que las restricciones vengan de Sanidad ha podido provocar un exceso de celo en sus ganas de gestionar estas circunstancias. Motivos ideológicos y de necesidad de imponer su criterio", ha añadido Repollés.

La titular de Sanidad ha reconocido sentir "rabia" porque, tras 22 meses de pandemia, "me parece que estamos jugando a ver a quién puede más".

Repollés ha aclarado que siempre ha sido "respetuosa" con las decisiones de la Justicia, pero, ha matizado, "no pienso que hayan tenido un comportamiento de apoyo a las decisiones epidemiológicas para preservar la salud".

"Podemos tener errores jurídicos", ha reconocido, pero "yo no me permito opinar sobre cuestiones jurídicas, porque no soy competente. Y es posible que los jueces hayan abusado de la opinión respecto a la situación epidemiológica", ha sentenciado.

MALA RELACIÓN

A la pregunta de si tiene el Gobierno de Aragón mala relación con la judicatura, Repollés ha contestado que es "evidente". Todas las órdenes se han recurrido y en ningún caso el resultado ha sido "positivo", ha explicado la consejera, añadiendo que la relación es "de a ver quién puede más y estamos en una situación de inferioridad".

Por último, ha reiterado que "hay un juego perverso de a ver quién puede más y nosotros nunca deberíamos hacer un pulso con la Justicia". "Solo queremos utilizar las herramientas en nuestro poder para contener la pandemia", ha finalizado la consejera de Sanidad de Aragón.

VISOS DE INCONSTITUCIONALIDAD

Precisamente, este viernes la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) plantea nuevamente una cuestión de inconstitucionalidad por algunos de los artículos contenidos en la Ley de Cortes de Aragón 3/2020, de 3 de diciembre, que establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón y contra el artículo Único, Dos del Decreto Ley 4/2021, de 8 de julio, que modifica la anterior Ley y establece el nivel 2 de alerta sanitaria en la Comunidad.