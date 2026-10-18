La Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta comienza la temporada de la migración de la grulla

Grullas en la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta.
Grullas en la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta. - RED NATURAL DE ARAGÓN
Europa Press Aragón
Publicado: domingo, 18 octubre 2026 11:17
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ZARAGOZA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta ha comenzado a recibir a las primeras grullas como parte de su ruta migratoria hacia zonas más cálidas donde pasar el invierno. Por el momento, la presencia de la especie es puntual y se está produciendo de forma muy progresiva y gradual, algo habitual en las primeras semanas de migración.

Para alcanzar las zonas de invernada, las grullas realizan un viaje de miles de kilómetros desde el norte y el este de Europa. Un movimiento, conocido como paso migratorio postnupcial, en el que la laguna de Gallocanta constituye una parada esencial como refugio, lugar de descanso y fuente de alimento.

Según datos oficiales del Gobierno de Aragón, en noviembre del año pasado se llegaron a censar en un solo día más de 19.000 grullas en la cuenca de Gallocanta.

DE RUTA CON LAS GRULLAS

La migración de la grulla da lugar a uno de los espectáculos naturales más majestuosos de Aragón, atrayendo cada año a miles de fotógrafos y amantes de la naturaleza.

Por ello, y como cada año, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta --situado en la carretera que une las localidades de Bello y Tornos-- pone en marcha sus populares visitas guiadas bajo el nombre De ruta con las grullas.

La actividad, promovida por el Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, ofrece un recorrido por el entorno de la laguna con paradas explicativas y de observación.

Una experiencia gratuita, dirigida por un educador ambiental, en la que el visitante puede descubrir las curiosidades de la especie, sus hábitos, su morfología o sus modelos migratorios al tiempo que observa a las grullas en su hábitat natural.

Las visitas guiadas comienzan el sábado 24 de octubre y se llevarán a cabo hasta primeros de diciembre durante todos los fines de semana y festivos en dos pases: a las 10.30 horas y a las 15.30 horas. Para participar es necesario reservar previamente a través de la web 'www.rednaturaldearagon.com'.

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