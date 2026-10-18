La Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta comienza la temporada de la migración de la grulla

Grullas en la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta. - RED NATURAL DE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta ha comenzado a recibir a las primeras grullas como parte de su ruta migratoria hacia zonas más cálidas donde pasar el invierno. Por el momento, la presencia de la especie es puntual y se está produciendo de forma muy progresiva y gradual, algo habitual en las primeras semanas de migración.

Para alcanzar las zonas de invernada, las grullas realizan un viaje de miles de kilómetros desde el norte y el este de Europa. Un movimiento, conocido como paso migratorio postnupcial, en el que la laguna de Gallocanta constituye una parada esencial como refugio, lugar de descanso y fuente de alimento.

Según datos oficiales del Gobierno de Aragón, en noviembre del año pasado se llegaron a censar en un solo día más de 19.000 grullas en la cuenca de Gallocanta.

DE RUTA CON LAS GRULLAS

La migración de la grulla da lugar a uno de los espectáculos naturales más majestuosos de Aragón, atrayendo cada año a miles de fotógrafos y amantes de la naturaleza.

Por ello, y como cada año, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta --situado en la carretera que une las localidades de Bello y Tornos-- pone en marcha sus populares visitas guiadas bajo el nombre De ruta con las grullas.

La actividad, promovida por el Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, ofrece un recorrido por el entorno de la laguna con paradas explicativas y de observación.

Una experiencia gratuita, dirigida por un educador ambiental, en la que el visitante puede descubrir las curiosidades de la especie, sus hábitos, su morfología o sus modelos migratorios al tiempo que observa a las grullas en su hábitat natural.

Las visitas guiadas comienzan el sábado 24 de octubre y se llevarán a cabo hasta primeros de diciembre durante todos los fines de semana y festivos en dos pases: a las 10.30 horas y a las 15.30 horas. Para participar es necesario reservar previamente a través de la web 'www.rednaturaldearagon.com'.