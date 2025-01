Roma, el primer bebé del año en Aragón se adelanta cuatro días e impide a sus padres tomar las uvas

ZARAGOZA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer bebé del año nacido en un hospital público de Aragón se llama Roma y ha llegado al mundo a las 01.00 horas de este 1 de enero de 2025 en el Hospital Universitario Miguel Servet de la capital aragonesa. La niña se ha adelantado cuatro días y ha impedido a sus padres tomar las uvas.

Hija de Sara y Chema, Roma Del Prado Ruiz, ha nacido de parto natural con un peso de 2,835 kilos y 49,5 centímetros de altura, su nacimiento estaba previsto para dentro de unos días, pero desde las 20.00 horas del este martes, 31 de diciembre, su madre comenzó a sentir contracciones más fuertes y decidió acudir al hospital.

"En principio no hemos podido cenar, hemos tenido que venir directamente al hospital y ha sido muy rápido", ha declarado la madre, quien ha trasladado su satisfacción por haber dado a luz en este centro hospitalario y ha resaltado el apoyo recibido de la matrona y del resto del personal médico. "Ha sido increíble y ahora nos toca disfrutar de la pequeña".

En declaraciones a los medios de comunicación, Sara Ruiz ha relatado que no les ha dado tiempo ni de empezar a cenar al comprobar que el parto se iba a adelantar, según le ha indicado una app que avisa del ritmo de las contracciones y da instrucciones de cómo proceder. "Ya barajábamos la opción de que podía ser así, y al final así ha sido" ha explicado la madre.

EL NOMBRE

La elección del nombre de Roma responde a que tiene un significado "muy especial para el padre y para mí y decidimos ponérselo a ella", ha detallado la madre para confirmar que la capital italiana tiene unas connotaciones "muy importantes" para la pareja.

Los padres son de Madrid y están en Zaragoza por razones laborales y también familiares, porque parte de la familia de la madre también vive en la comunidad autónoma.

Sara Ruiz ha destacado "lo bien que se porta" Roma que no se ha alterado ante la presencia de los medios de comunicación y ha seguido durmiendo plácidamente en los brazos de su padre. "Si sigue así es maravilloso", ha exclamado la madre primeriza para avanzar que igual se animaría a tener más hijos "si me prometieran que el parto iba a ir igual de sencillo y rápido".

Sobre el parto ha comentado que ha sido natural y ha agradecido a la matrona que haya sido "muy empática" porque le ha apoyado muchísimo y al final "todo se hace mucho mejor".

"EMOCIONANTE"

"Es una pasada, la verdad. No me hacía una idea, no nos hacíamos una idea de cómo iba a ser y, la verdad, desde el primer momento ha sido muy emocionante, muy emocionante, desde cuando ha salido se pone la piel de gallina. Ahora, tenerla aquí es maravilloso", ha declarado muy emocionado este padre primerizo para apostillar que su hija "también es muy bonita".

Chema Del Prado ha dicho que ha podido verla nacer porque todo ha ido lo suficientemente bien para poder entrar al paritorio. "Yo entraba al paritorio y ella salía justo de donde estaba y me la he encontrado de frente y da impresión, pero es muy emocionante".

"Yo no me creía lo rápido que ha sido, porque entre que me decían que me iban a preparar para una vez que estuviera lista iba a salir poder entrar, ha sido súper rápido, ni 15 minutos. Ha ido todo muy rápido, todo muy bien", ha sintetizado el padre.

Aunque no han podido tomar la cena de Nochevieja ni seguir la tradición con las campanadas, Chema Del Prado ha contado que una enfermera le ha ofrecido un vasito con los doce granos con un cartelito que ponía "Futuro papá" y un emoticono con una sonrisa. Ha reconocido que no es su fruta favorita, pero se los ha comido todos.

Después de Roma, a lo largo de la pasada noche han nacido otros cuatro niños en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza.