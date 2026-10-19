Rudi anuncia que no repetirá como candidata del PP al Senado

Luisa Fernanda Rudi deja la política activa. - PARTIDO POPULAR

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Luisa Fernanda Rudi ha anunciado en la tarde de este lunes que no se va a presentar de nuevo como candidata del Partido Popular al Senado en las próximas elecciones que se celebrarán el próximo 29 de noviembre. Ha asegurado: "Mi etapa ha terminado. He ido de aquí para allá, he recorrido todas las instituciones, donde desde la dirección del partido en cada momento se ha entendido que era conveniente que estuviera, y hasta aquí he llegado. Creo que ya es momento de la retirada de la primera línea o de la política activa".

Rudi ha hecho este anuncio en la Junta Directiva Autonómica del PP en Aragón, donde ha recordado que entró en la política por curiosidad, a los 31 años, cuando firmó la ficha de afiliación para la entonces Alianza Popular. "He vivido la transición, por supuesto con ilusión con que viniera a España la democracia, con consolidar la democracia. Pero con la curiosidad de saber cómo era campaña electoral. Cuarenta y tres años después me estoy despidiendo".

Ha continuado diciendo que ha vivido triunfos y también decepciones. "Cooperé en la construcción del gran partido del centro derecha de España, que entonces Manuel Fraga, el fundador de este partido, llamaba la mayoría natural. Viví con José María Aznar la reconstrucción, eso sí, del centro derecha en España, la creación del Partido Popular. Hice la oposición a Felipe González desde el Congreso, que era una oposición complicada, con ministros de muchísimo nivel".

Rudi ha afirmado que entonces "se guardaban las formas mucho más que ahora y se debatía con ideas también más que ahora. Porque los niveles de los que tenemos enfrente son manifestamente mejorables. Y he vivido todas las etapas, he conocido a todos los presidentes del partido, ha sido apasionante y he sido una privilegiada".

29N, NO SON UNAS ELECCIONES MÁS

Luisa Fernanda Rudi ha trasladado que las elecciones generales del 29 de noviembre "no son unas elecciones más, tienen una característica diferencial porque si el Partido Popular ha sido necesario en España, en estos momentos lo es más que nunca".

Ha esgrimido que "en una etapa política en la que no solo en España, sino que en muchos países europeos y allende los mares, lo que están triunfando son los populismos, es imprescindible que un partido auténticamente de Estado tenga el suficiente apoyo en las urnas como para acometer todo el trabajo que hay por delante".

Rudi ha expuesto que cuando era presidenta en los comités de dirección del PP insistía mucho de la necesidad de defender la democracia representativa. "Ya el 15M, las acampadas de aquellos momentos ya anunciaban lo que venía y lo que venía era la erosión de los regímenes democráticos, de la democracia representativa. Había dos partidos de Estado que defendíamos la democracia representativa, que era el PP y entonces el PSOE. Pero de esas dos patas una se ha roto y no hay sustituto en este momento".

En ese sentido, ha agregado que no sabe si el PSOE que venga después de Pedro Sánchez será capaz de reconvertirse en un partido socialdemócrata, capaz de defender los pilares de un sistema de democracia representativa. "Esa es la gran batalla que tenemos en las elecciones del próximo 29 de noviembre, no solamente conseguir una mayoría suficiente para que Núñez Feijóo y su equipo pueda reconstruir todas las instancias que se han roto durante estos años y también para que tenga la suficiente fuerza parlamentaria".

La senadora ha considerado que "para ilusionar a la gente hay que poner delante de sus ojos la necesidad de que el voto se concentre mayoritariamente. Nuestra labore es llevar al convencimiento de que todo esto que se ha construido en España está a punto de destruirse y que solamente los miembros hombres y mujeres del Partido Popular con Núñez Feijóo a la cabeza y en cada comunidad autónoma, en Aragón con Jorge Azcón, podremos reconstruirlo".

También ha apuntado que "en estos momentos Sánchez ha hecho algo muy bien, que ha sido dividir en la sociedad, y cuanto más crecen los extremos más perjudica al Partido Popular. Él sí es consciente que se ha ido a la izquierda para movilizar no el pensamiento de la gente sino las vísceras de la gente. Y hasta ahora eso le está dando buen resultado".

Por ello, "nuestra misión es romper ese mensaje, trasladar a las personas que España necesita un gobierno fuerte de un partido institucional que empiece por respetar a la Jefatura del Estado, que siga por respetar al Poder Judicial, al poder legislativo y, sobre todo, que se crea la forma de gobernar en una democracia representativa que para ejemplos contrarios ya hemos tenido suficiente".

Por su parte, el presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, ha destacado que Luisa Fernanda Rudi "es sin ningún género de dudas entre hombres y mujeres la persona, la política más importante que ha habido en la historia de la comunidad autónoma de Aragón y una de las personalidades más, una de las personalidades políticas más importantes que ha habido en toda la historia de la democracia. El currículum de Luisa Fernanda Rudi habla por sí solo y ha sido ganado a base de esfuerzo y sacrificio".

Además, ha incidido en que "Luisa ha imprimido carácter y personalidad propia al Partido Popular", al tiempo que le agradecido que pensara en él para ser candidato al Ayuntamiento de Zaragoza.