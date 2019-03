Sánchez Quero insiste en que la Ejecutiva Federal deberá decidir sobre la lista municipal del PSOE

Publicado 13/03/2019 13:02:00 CET

ZARAGOZA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general provincial del PSOE Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha insistido este miércoles en que debe ser ya la Ejecutiva Federal del PSOE quien decida si se modificará o se respetará la lista municipal de este partido para la Alcaldía de Zaragoza, tras ser aprobada por los órganos provinciales y después de que la candidata, Pilar Alegría, expresara su disconformidad con la misma.

En declaraciones a los medios de comunicación, antes del pleno de la Diputación de Zaragoza, Sánchez Quero ha expresado su buena sintonía tanto con el secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, como con la candidata Pilar Alegría, si bien ha llamado a "respetar en todo momento las decisiones de las bases".

El PSOE es uno de los partidos "más abiertos y transparentes y en el que más participación se da a los afiliados", ha defendido, al recordar que los candidatos y cargos orgánicos son elegidos en primarias. "La candidata Pilar Alegría se eligió en primarias, como se ha hecho con el resto de la lista", ha aseverado.

De hecho, ha señalado que el reglamento federal de listas establece que cada militante puede proponer a sus candidatos en un sistema de listas abiertas y después se vota en secreto. En función de los resultados se obtiene una lista con los nombres más votados y "se ha llevado a la Ejecutiva Provincial, se ha llevado a la comisión de listas, salió por unanimidad, y se llevó al Comité Provincial" donde obtuvo el respaldo del 90 por ciento de los militantes.

"Se escuchó a la candidata, pero no pudo ser llegar a un acuerdo, tanto Pilar Alegría como yo pusimos toda nuestra voluntad en llegar a un acuerdo, pero no pudo ser y ahora por mi parte sería muy osado saltarme a los órganos del partido para cambiar la lista", ha advertido Sánchez Quero, para recalcar que ahora debe ser la Ejecutiva Federal quien decida si se cambia la lista y si se incluyen o quitan "nombres".

El también presidente de la DPZ ha explicado que este mismo miércoles ha hablado con la candidata Pilar Alegría y este jueves viajará a Madrid, a la sede del PSOE en Ferraz, para mantener una reunión "rutinaria" en los procesos de elaboración de listas. "El ánimo es llegar a acuerdos", ha dicho.

"NINGÚN PROBLEMA"

En este mismo sentido, ha reiterado que "como secretario general he tenido respeto a la decisión de los afiliados y en función de lo que diga la Ejecutiva Federal pues se hará. No me voy a molestar como secretario general y espero que los afiliados tampoco porque estas son las reglas del juego y si la Ejecutiva Federal con Pilar Alegría, que es la candidata, entiende que hay que cambiar algún nombre pues no habrá ningún problema", dado que se habrá respetado el proceso y a los afiliados y los órganos provinciales.

"Lo más importante es apoyar a nuestro secretario general, en estos momentos las encuestas nos dan como partido ganador, y Pedro Sánchez tiene toda mi lealtad", ha indicado.

Sánchez Quero ha reconocido que "hubiera sido mejor llegar a un acuerdo" con Alegría, "pero para ello se necesita de dos partes, yo no puedo imponer y el candidato tampoco". Al no llegar a ese acuerdo se siguen "estrictamente" las normas y ha realizado un llamamiento para que se respete a los afiliados y al proceso, así como ha pedido a los militantes que respeten a su vez la decisión que tome Ferraz.

Sobre su conversación con Pilar Alegría, ha asegurado que mantienen este tipo de contactos desde hace seis meses y son "afables y con ánimo constructivo, de llegar a acuerdos, y mañana es el día de llegar a esos acuerdos porque la que tiene la competencia en estos momentos es la Ejecutiva Federal", ha reiterado, para incidir en que si como secretario provincial tomara la decisión unilateral de cambiar la lista "se enfadarían los afiliados".

"SOLO HAY UN PSOE"

Sánchez Quero presentará este jueves la lista aprobada por los órganos provinciales y Pilar Alegría expondrá su propuesta. "Estoy oyendo que se relega al equipo de Pilar Alegría, pero no se cuál es su equipo.

Su equipo es la lista que se aprobó en el comité provincial" porque "aquí no hay varios partidos, no hay un partido de Sánchez Quero, un partido de Pilar Alegría y un partido de Javier Lambán, aquí hay un PSOE, la candidata ha sido elegida en primarias por los afiliados, hay una lista tramitada en función de lo que han votado los afiliados y a quien compete es a todos nosotros, pero con intervención de la Ejecutiva Federal", ha dicho tajante.

Ha concluido garantizando que "habrá acuerdo, habrá consenso" y ha considerado que "Pilar Alegría es la mejor candidata para la ciudad de Zaragoza, sin ningún tipo de dudas".