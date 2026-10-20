Sancho (PSOE) destaca el compromiso del Gobierno de España con el tren en Teruel tras la la licitación de las catenarias

Herminio Sancho junto por la diputada por Zaragoza Marta Gracia y los diputados por Valencia Vicent Sarria, Carmen Martínez y Marta Trenzano a las puertas del Congreso. - PSOE TERUEL

TERUEL 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE en el Congreso por la provincia de Teruel Herminio Sancho ha aplaudido el compromiso del Gobierno de España con el tren en Teruel tras la aprobación este martes por el Consejo de Ministras y Ministros de una inversión de 51,5 millones para desplegar las catenarias necesarias para la electrificación de los 130 kilómetros de la línea férrea entre la capital de la provincia hasta Sagunto.

Según Sancho, supone una nueva demostración del compromiso del Gobierno de España "por un tren del siglo XXI". Ha recordado que esta nueva actuación y las pendientes acercan el montante total de la inversión en la reforma de la línea convencional a los 700 millones de euros, "la mayor inversión en la red de ferrocarril en la historia de esta provincia".

Asimismo, la ha relacionado con el desarrollo del futuro corredor Cantábrico-Mediterráneo asegurando que los socialistas aragoneses seguirán trabajando para que sea "de doble vía y altas prestaciones en todo su recorrido".

A las puertas del Congreso, junto a otros diputados aragoneses y valencianos, ha afirmado que los socialistas "lo que hacemos es picar y cumplir. Los demás que digan lo que tengan que decir, nosotros estamos convencidos de que con un gobierno de Pedro Sánchez, ahora y con el que vendrá, la provincia de Teruel dará un salto de gigante en su comunicación por ferrocarril. Esto va a ser así", ha aseverado.

"Estamos continuamente trabajando y permanentemente en contacto con el Ministerio y las entidades relacionadas para seguir adelante con este proyecto", ha apuntado, desvelando que, en un principio, la fecha fijada para la aprobación de esta licitación en el Consejo de Ministros había sido fijada para el 2 de octubre, "por lo que nada tiene que ver con la reciente respuesta de la Comisión Europea sobre los requisitos mínimos de la Red Transeuropea de Transporte y el estudio informativo provisional del tramo Teruel-Sagunto, al que recuerdo que el PSOE de Aragón también ha presentado alegaciones".

De esta forma, Sancho ha expresado que las mejoras actuales en la vía son también posibles gracias a la cofinanciación del Mecanismo 'Conectar Europa', "de donde sacó a este trazado el Gobierno de Mariano Rajoy y al que volvimos gracias a las primeras gestiones del Gobierno de Pedro Sánchez".

62 MILLONES

El diputado ha subrayado que a los algo mas de 62 millones de euros que se invertirán finalmente en la instalación de las catenarias entre Teruel y Sagunto se unirán los 65 millones que costarían las subestaciones y centros de transformación necesarios tanto para la línea convencional como para el Corredor Cantábrico Mediterráneo, cuyos proyectos constructivos estarán listos a final de año para su licitación en el primer semestre de 2027.

"Estamos hablando de que desde el 2019 hasta mediados de 2027 el Gobierno de Pedro Sánchez va a invertir en la línea Teruel-Zaragoza-Sagunto más de 700 millones de euros, muy por encima de los 335 millones de euros del proyecto cicatero e infrafinanciado que anunció el Gobierno de Mariano Rajoy", ha insistido Herminio Sancho, recalcando que este es "el aval del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez" ante quienes dudan de su compromiso.

El parlamentario socialista ha insistido en que se está haciendo todo lo posible para resolver los distintos condicionantes que han retrasado la apertura de la línea. También ha aludido a la reciente adjudicación de las obras de emergencia para estabilizar el entorno de tres túneles cerca de Encinacorba donde ya se había actuado para adaptar el gálibo y que supone una inversión adicional de 7 millones de euros.