Santisteve recalca que ZeC es la "única opción" para hacer de muro contención a la derecha

Actualizado 16/05/2019 14:12:16 CET

El alcalde y candidato a revalidar el cargo recuerda que se negó a acceder al "chantage" de Lambán con el ICA

ZARAGOZA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza y candidato de Zaragoza en Común (ZeC) a revalidar el cargo, Pedro Santisteve, ha subrayado que son la "única opción" para hacer de muro de contención y poder frenar a la derecha del PP, Ciudadanos, Vox y a ese "vacilante PSOE que no se atreve a decir que no gobernará con la formación naranja".

Después de casi una semana de campaña electoral para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, Pedro Santisteve ha dicho que están comprobando como la gente les anima y ha considerado que los ciudadanos se han dado cuenta "de los logros conseguidos estos cuatro años".

En declaraciones a los medios de comunicación, arropado por miembros de su candidatura, Santisteve ha indicado que a ZeC nadie le pregunta por los pactos y lo ha atribuido a que "todos tienen claro" con quienes están. "Vinimos a gobernar en un contexto de cambio de hacer otra forma de política y hemos sido congruentes", ha dicho.

Este modo de actuar de ZeC lo ha comparado con los de otros mandatos, cuando "la política se hacía en restaurantes de alto standing y los que mandaban se reunían con los políticos con chuletones y buen vino y se pactaban los cambio del PGOU o las grandes contratas a quien iba ser adjudicadas".

"CON LA GENTE"

"Mucho de la bronca igual tiene que ver con eso porque hemos hecho un cambio en la ciudad para la gente humilde, para distribuir entre todos y para la gente de los barrios y eso algunos igual no lo han asumido porque les ha restado protagonismo y esa capacidad de seguir sumisos a los poderes fácticos que han gobernado la ciudad a lo largo de los años".

También ha observado que en esta campaña los asuntos sobre los que se debate son los que ha impulsado ZeC en referencia a la movilidad sostenible, los avances en el transporte de autobús y tranvía. "Veo poco debate en propuestas programáticas y sobre modelo de ciudad".

Santisteve ha aludido a los problemas de vivienda sobre los que "ahora todo el mundo se llena la boca, pero se han negado a aprobar ese gran trabajo del BEI para rehabilitar el 50 por ciento del parque social de 850 viviendas y construir 304 más", ha afeado al PSOE.

En cuanto a la petición de ZeC para que los fondos inmobiliarios de los bancos pasaran a los ayuntamientos, ha lamentado que "no ayudó" Mariano Rajoy cuando era presidente del Gobierno central, ni Pedro Sánchez "se ha mojado mucho", pero ha augurado que mantendrá la "pelea" para que los jóvenes accedan a una vivienda que les posibilite la emancipación.

"Queremos que ZeC sea quien represente a la gente humilde y sencilla que quiere mejorar su forma de vida y necesita un ayuntamiento que le defienda y hay casos clarísimos en los que el ayuntamiento ha mantenido el tipo frente a familias que plantean grandes superficies para cargarse el pequeño comercio y los pliegos sociales de las grandes contratas", ha sostenido Santisteve.

ICA

Santisteve ha dicho, sobre el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA), que "es una pena" cómo el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha tratado a Zaragoza. "Se le llena la boca con la Ley de capitalidad y a los seis meses de que se tenía que convocar la comisión bilateral, no se reunió porque nos negamos a ceder al chantaje de Lambán con el ICA".

Ha añadido que los 106.000 recursos de ciudadanos de impagos de recibos "avalan que el ayuntamiento haya sacado la cara porque hemos depurado nuestras aguas sin ayuda, ni de Europa, ni de los gobiernos central o autonómico y nos quiere sacar 500 millones en los próximos años para enjuagar pufos que no han sabido aclarar ni explicar a pesar de las comisiones de investigación".

Ha rechazado también que se tilde de insolidaria a Zaragoza al argumentar que localidades como Ansó, con unos mil habitantes, "tiene que gastarse tres millones de euros en una depuradora cuando Fabara, con una población similar, invierte 300.000 euros; vamos a poner cordura y sentido común".

Seguidamente ha abundado en que ZeC es la "garantía para frenar a la derecha" y para ello necesitan que la gente se movilice como en el 2015. "Encontramos muy buenas vibraciones". "La gente confía en nosotros porque no vamos a cambiar y hemos rendido cuentas en cuatro años en los barrios y no nos inventamos escenarios para hacer campaña porque seguimos en los barrios de donde no hemos salido y vivimos", ha apuntado Santisteve.

Así, en los recorridos por los distritos de la ciudad están dando a conocer a los vecinos que mantienen sus propuestas de planes de barrio y de apoyo a las personas mayores y los jóvenes, así como medidas para conciliar la vida laboral y personal.

Precisamente, para dar a conocer sus propuestas a los votantes, ZeC ha instalado una carpa gigante en la plaza del Pilar, delante de la Delegación del Gobierno en Aragón, en el mismo emplazamiento que en 2015, que estará operativa desde este viernes, 17 de mayo.