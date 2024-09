El seguro de hogar que distribuye Ibercaja permite circular con bicis o patinetes de forma segura

ZARAGOZA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seguro de hogar que distribuye Ibercaja permite a sus clientes continuar circulando con bicicletas o patinetes eléctricos en la capital aragonesa de forma segura y de esta forma ajustarse a la Ordenanza de Movilidad Urbana que acaba de entrar en vigor.

Dicha ordenanza obliga a los usuarios de bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP) a contar con una garantía de responsabilidad civil mediante seguro y a portar una copia del mismo en papel o soporte informático.

Según la normativa, esta garantía se puede obtener mediante un seguro específico o, en su defecto, un seguro de hogar que cubra esta contingencia.

Ante esta nueva normativa, Ibercaja informa de que dispone de los productos adecuados que ofrecen la cobertura exigida por el Ayuntamiento de Zaragoza y evitar que los usuarios deban dejar de circular con estos vehículos por su ciudad. En concreto, cuenta con el seguro de hogar, que incluye estas contingencias, y con una póliza específica para los vehículos de movilidad personal, ambos seguros se suscriben con Caser.

En los seguros de hogar se garantiza la responsabilidad civil del Asegurado por los daños causados a terceros como propietario o usuario de una gran variedad de vehículos: bicicletas, sillas de ruedas eléctricas para uso de personas discapacitadas, vehículos tipo scooter para minusválidos y otros vehículos sin motor que no tengan la consideración de vehículos de movilidad personal (VMP), la cobertura, ligada a la contratación del contenido, se dará a través de la garantía de Responsabilidad Civil Familiar, siempre que esta esté contratada.

También se ofrece dicha garantía como propietario o usuario de los llamados Vehículos de Movilidad Personal (VMP), tales como, bicicletas asistidas por electricidad, segway, monopatines y patinetes eléctricos; siempre que la masa no supere los 50 kilos, la potencia del motor no supere los 400W y la velocidad máxima, con la asistencia del motor, no supere los 30 kilómetros por hora.

SEGURO ESPECÍFICO PARA PATINETES ELÉCTRICOS Y OTROS VMP

Para aquellos clientes que estén interesados en contratar un seguro específico para su vehículo de movilidad personal particular, desde Ibercaja también ofrecen la posibilidad de contratar una póliza de responsabilidad civil con opciones de contratar amplios límites de cobertura. Incluye, además, accidentes corporales y asistencia sanitaria para el usuario.

"Desde Ibercaja queremos estar cerca de nuestros clientes y de sus necesidades. Son muchos los ciudadanos de Zaragoza que se desplazan en bicicleta y patinetes eléctricos, entre otras opciones. También los que tienen movilidad reducida y necesitan sillas de ruedas eléctricas o scooters adaptadas. Queremos que puedan seguir haciendo uso de estos vehículos y por eso les ofrecemos nuestros mejores productos", han explicado desde Ibercaja Mediación de Seguros.

Mediante este producto específico, los zaragozanos podrán asegurar sus vehículos de movilidad personal que cumplan determinadas características, ha informado Ibercaja en una nota de prensa.