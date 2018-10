La sensibilización social y la prevención contribuyen al descenso de incendios forestales en Aragón

Publicado 10/08/2018 12:44:41 CET

ZARAGOZA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca del Gobierno de Aragón, Ángel Berzosa, ha considerado que la sensibilización de la sociedad y las labores de prevención en relación a los incendios forestales han sido "muy buenas" este año y han permitido un "descenso" en el número de incendios en la Comunidad autónoma.

Berzosa ha asegurado en rueda de prensa este viernes, 10 de agosto, que la situación de los incendios en Aragón durante el verano está siendo "muy buena", aunque "no podemos decir que estamos salvados". "Las lluvias primaverales y las de la semana pasada nos han ayudado, pero es cierto que el trabajo que se ha hecho desde el Departamento --de Desarrollo Rural y Sostenibilidad-- ha sido muy bueno en la prevención de los incendios".

En este sentido, ha explicado que Aragón continúa "en situación de máxima alerta", aunque no haya incendios, lo cual es "una noticia estupenda". "No es habitual no tener ni un solo incendio en Aragón" en pleno agosto, ha ejemplificado el director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca del Ejecutivo autonómico.

Asimismo, ha querido agradecer la labor de los medios de comunicación, que "nos ayudan a difundir el mensaje de sensibilización de la población, un mensaje que está calando en la sociedad" y que permite que se desarrollen "buenas prácticas en el medio agrícola y en el ocio".

Todo ello, ha dicho, "nos está llevando a tener un descenso de incendios" y que, este verano, Aragón presente un "50 por ciento de incendios" menos que en años anteriores.