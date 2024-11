Sigue la "preocupación" por la DANA en Aragón con previsión de lluvia en el Matarraña, pero sin alerta "grave" en ríos

ZARAGOZA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La "preocupación" por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) continúa este viernes en la Comunidad Autónoma de Aragón, con previsión de lluvias durante esta jornada en la zona del Matarraña --provincia de Teruel--, aunque sin "alertas graves" en los ríos.

Así lo indicado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Centro de Coordinación Operativo (CECOP) del 112 Aragón, que ha estado presidida por el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, y también ha contado con la asistencia de la vicepresidenta, Mar Vaquero, y el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero.

"Todavía tenemos un proceso de DANA en el entorno de Aragón y pedimos a la población que mantenga el máximo nivel de alerta durante los próximos días, que extreme la seguridad, no se aproxime a los cauces de los ríos y no viaje a la Comunidad Valenciana ni al sur de Cataluña si no es máxima necesidad", ha expresado Bermúdez de Castro.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), lloverá en la zona del Matarraña, "pero bastante menos que ayer". El consejero de Interior ha precisado que se producirán "momentos puntuales" de lluvia de unos 10 o 15 litros por metro cuadrado. Asimismo, como consecuencia de la inestabilidad atmosférica, es posible que se registren tormentas en otros puntos de Aragón, "en principio, sin importancia".

No obstante, Bermúdez de Castro ha advertido de que a lo largo del sábado, 2 de noviembre, "es probable" que se reactiven lluvias en el sur de Aragón, entre otras zonas, pero "en ningún caso con la intensidad que hemos tenido en estos pasados días".

SITUACIÓN DE LOS RÍOS

Con respecto a la situación de los ríos, de acuerdo al informe que ha trasladado la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) al Gobierno de Aragón, "no hay ninguna alerta grave en este momento". Sin embargo, Roberto Bermúdez de Castro ha puntualizado que se mantiene la vigilancia en algunos ríos porque todavía baja agua de las lluvias de ayer jueves.

Igualmente, ha comentado que las principales afecciones durante la jornada de ayer se dieron en la zona del Matarraña, con una subida de agua, y un pico "bastante importante" en Nonaspe. La atención este viernes se mantiene en el Huerva, "con un control bastante exhaustivo, aunque los pantanos han funcionado muy bien para laminar".

La punta de al crecida está en la mañana de este viernes en la ciudad de Zaragoza, con 20 metros cúbicos, aunque son niveles asumibles, ha tranquilizado el consejero autonómico, que ha añadido que se espera la bajada de agua todavía en los ríos Piedra y Mesa.

DESALOJOS Y AGUA POTABLE

Acerca del desalojo de personas del Balneario de Jaraba, Bermúdez de Castro ha informado de que allí no queda nadie y en la residencia de mayores de Santa Fe, los usuarios continúan en Huesca, donde permanecerán hasta el lunes "para su tranquilidad".

El consejero responsable de Interior del Gobierno de Aragón ha reconocido "dificultades" de abastecimiento en algunos municipios debido a la turbidez que se produce en los ríos donde están las tomas de agua. En el caso del Bajo Martín, con siete localidades afectadas, se proveerá de agua potable en algunos casos, mientras que en otros se rellenarán los depósitos o se distribuirán garrafas.

En este punto, ha señalado que en los municipios más grandes se introducirá agua no potable con bajo nivel de turbidez para que los vecinos afectados puedan utilizarla en los inodoros y en los cuartos de baño. Serán efectivos de bomberos los encargados de realizar estas tareas, tanto de Zaragoza como de Huesca y Teruel.

COMUNIDAD VALENCIANA

Por otro lado, Roberto Bermúdez de Castro ha manifestado que una dotación de bomberos de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) está preparada para dar el relevo a los efectivos del Ayuntamiento de Zaragoza que desde el pasado miércoles están en la Comunidad Valenciana para localizar a personas afectadas por la DANA.

Los bomberos aragoneses trabajan en colaboración con otros de Andalucía y Castilla-La Mancha. Su trabajo en la zona es "intenso" y deben ser reemplazados como máximo cada 72 horas, por lo que tras los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca, serán los de la Diputación Provincial de Zaragoza y luego los de la Diputación Provincial de Teruel los que se dirijan a la comunidad autónoma vecina.

En lo que respecta a las ayudas de material y de personal, todo sigue bajo la petición del Centro Nacional de Emergencias que es, junto al de Valencia, el que coordina las necesidades. Aragón ha enviado ya un extenso listado, desde medios aéreos a anfibios y terrestres, que está preparado para entrar en la Comunidad Valenciana.

Además, se ha ofrecido desde el Instituto Anatómico Forense de Aragón a tres forenses y tres ayudantes para ayudar en la identificación de cadáveres, ha contado el consejero del Ejecutivo regional.

SITUACUIÓN DE EMERGENCIA HASTA EL LUNES

Por lo que respecta a Aragón, el nivel 1 de la Fase de Emergencia del Plan Especial por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PROCIFEMAR) se mantiene, al menos hasta el lunes, cuando está previsto que baje a la de normalización, integrada por el conjunto de acciones y medidas de ayuda de las entidades públicas y privadas dirigidas al restablecimiento de la normalidad en la zona afectada.

Si bien es cierto que los caudales de los principales ríos afectados por los fuertes episodios de tormentas se han reducido, desde el CECOP se mantiene la prudencia.

La mejora de la situación ha sido efectiva gracias a que los embalses de Las Torcas, Mezalocha, Tranquera y Calanda han laminado las avenidas y evitado afecciones más importantes que las que se han sufrido en algunas poblaciones ribereñas del Matarraña, Huerva, Piedra, Martín, Guadalope o Bergantes desde que se desencadenara el episodio de tormentas.

En los suministros de electricidad no hay incidencias y Telefónica trabaja en la zona de Cariñena, donde una avería afecta a 12 municipios, principalmente, en la telefonía móvil.