Soro intentará que el nuevo mapa concesional entre en funcionamiento en torno al 1 de enero de 2023

ZARAGOZA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, intentará que el nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera entre en funcionamiento en una fecha "lo más próxima posible" al 1 de enero de 2023.

Ha sido interpelado por el diputado del PP, Joaquín Juste, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, donde ha hecho notar que el nuevo mapa concesional se pondrá en marcha en todo Aragón a la vez, comentando que el tercer trimestre del año se dedicará a evaluar el mapa y los recursos que se presenten.

"No queremos que circulen autobuses, queremos que circule gente, el problema es que pagamos muchos kilómetros de autobuses en vacío" y por eso en el entorno metropolitano se licitará conjuntamente el transporte a los barrios rurales y las localidades, mientras que en el entorno rural se prestará un servicio "a demanda", explicando que "no es un taxi, sino que si yo aviso el autobús me recogerá".

El objetivo es "conseguir un equilibrio entre que las empresas sean viables económicamente y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en Aragón", ha asegurado.

Juste ha reivindicado la movilidad como "derecho social básico" porque "sin transporte público condenamos a los municipios a la despoblación", destacando que esta modalidad de transporte la necesitan, especialmente, personas mayores, jóvenes e inmigrantes. "Es fundamental para mantener el territorio".

Ha echado en cara al consejero que "después de siete años este mapa sigue sin ser una realidad". Ha defendido un sistema con el que los autobuses no vayan vacíos "y gastando sin necesidad".

Ha considerado que el Departamento ha sido "poco ambicioso" en el impulso a la descarbonización y ha dicho que "necesitamos autobuses eficientes que contaminen menos".