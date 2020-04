Soro lanzará "a la mayor brevedad" un programa para "minimizar" el impacto del alquiler

ZARAGOZA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, lanzará "a la mayor brevedad posible" un programa para "minimizar" el impacto económico y social del coste del alquiler de vivienda. Ha comparecido por vía telemática en Comisión de las Cortes autonómicas a petición de PP y Cs.

El consejero ha explicado que esta se trata de una medida "dirigida a apoyar a las personas que, con carácter transitorio a consecuencia del Covid-19, tienen dificultades para pagar una renta o no puedan devolver un préstamo ICO" y ha insistido en que "se territorializará y no será café para todos". De igual forma, en relación con este ámbito, Soro ha anunciado que se fomentará "la vivienda de parque público".

Por otra parte, el titular del ramo ha hecho énfasis en la convocatoria del Fondo de Cohesión Territorial, que "estaba prácticamente terminada antes del estallido de la crisis" y que han tenido que "reorientar" y convertir en "un instrumento de lucha contra las consecuencias del Covid". "Nos hemos planteado limitarlo a no más de ocho o nueve líneas relativas a contratación de jóvenes, transporte social adaptado, asistencia domiciliaria, servicios comerciales ambulantes y actividades culturales".

Asimismo, y en lo relativo a la movilidad, José Luis Soro ha recordado que el 16 de marzo "se redujo la oferta global de transportes en un 50% y, a los dos días, se llegó al 75%, salvo en el área metropolitana".

En este sentido, el consejero ha asegurado que se seguirán "tomando medidas cuando empiece la desescalada para, paulatinamente, ir adaptando el transporte a las necesidades".

No obstante, esta situación "tiene consecuencias gravísimas en las empresas del sector" y, tal y como ha asegurado, ayer se firmó una orden "para poder financiar durante el período en el que no se ha realizado el servicio los costes estructurales, que no tienen que ver con rodadura, y que ascienden al 66% del coste total".

GRUPOS

El diputado del PP, Joaquín Juste, ha exigido a Soro que, desde su Departamento, se establezcan "medidas y controles para apoyar a la sociedad aragonesa" y ha ofrecido a la Comisión las siguientes propuestas, "apoyo al tejido productivo local, ayudas para pequeños autónomos, un plan de vivienda para familias vulnerables, apoyo a las empresas de transporte de viajeros y mercancías, y puesta en marcha de un servicio de transporte de temporeros".

Desde Ciudadanos, Carlos Ortas ha puesto el foco sobre los fondos de cohesión territorial, "que deben utilizarse ahora para afianzar la población y garantizar los recursos y servicios de los pequeños municipios", "la incomunicación que están sufriendo muchos pueblos por la falta de movilidad", las "dificultades de los transportistas para acceder a servicios de catering" y la vivienda, que, ha augurado, "va a ser uno de los grandes problemas de esta legislatura".

El parlamentario socialista Fernando Sabés ha centrado su intervención en el Fondo de Cohesión Territorial y ha manifestado su "alegría ante los aspectos a los que va a destinar esta línea de financiación", pues "no se trata de un plan de obras para los ayuntamientos, sino de buscar posibles nichos que puedan contribuir al establecimiento poblacional".

En representación de Podemos, Marta Prades ha agradecido la comparecencia del consejero, así como el "valor social de la Comisión" y, en relación con el transporte urbano e interurbano, ha demandado "la protección no solo de los viajeros, sino también de los trabajadores con la instalación de mamparas protectoras".

El parlamentario de CHA, Joaquín Palacín, ha alabado las "decisiones que ha tomado su Consejería para un territorio extenso y despoblado como es Aragón" y ha alentado a Soro a "trabajar hacia la situación futura con iniciativas importantes y ayudando a mover la economía".

El diputado de Vox, Santiago Morón, ha expuesto que "la mejora de las condiciones de trabajo y las medidas de protección son reclamo de los transportistas y empresarios del sector" y ha preguntado a Soro si "estaría en condiciones de asegurar que ya disponen de suficientes medidas de profilaxis".

La diputada del PAR, Esther Peirat, ha puesto el foco sobre la "vivienda en relación con los temporeros" y ha preguntado al consejero "qué medidas se van a implantar" y si "ante la inexistencia de viviendas públicas y hoteles en muchos municipios aragoneses, se podrán utilizar para este fin las viviendas turísticas".

Por último, el portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha pedido al consejero "algo más de concreción" y le ha preguntado "cuántas transferencias ha habido del Estado y cuántas espera que haya para desarrollar políticas de ayuda en materia de vivienda".