El subdelegado del Gobierno en Teruel apuesta por "constitucionalizar" el Estado del Bienestar

El subdelegado del Gobierno de España en Teruel, José Ramón Morro, ha apostado por "constitucionalizar" el Estado de Bienestar y ha defendido la necesidad de "generar riqueza y distribuirla justamente", sentido en el que deben dirigirse las futuras reformas de la Constitución, ha opinado.

Así lo ha planteado durante su discurso en el acto institucional con motivo de la festividad de los Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo Nacional de Policía, que se ha celebrado en los Jardines de San Pedro y que él ha presidido por primera vez.

Morro ha recordado que en diciembre se va a celebrar el 40 aniversario de la Constitución de 1978 y ha considerado que "como políticos tenemos la obligación de recuperar el contrato entre españoles" que supuso la Carta Magna, así como de "recuperar el contrato social entre españoles con equidad económica e igualdad territorial" en medio de una crisis territorial "gravísima" con el "problema separatista e independentista en Cataluña".

Al respecto, ha sostenido que la ideología nacionalista "no solo es contraria al Estado del Bienestar por discriminatoria al considerar a unos mejores que otros o superiores a otros", sino también por pretender "garantizar los derechos y libertades de las personas en función de la densidad demográfica de los territorios".

Por el contrario, Morro ha esgrimido que "la España despoblada merece las mismas oportunidades de desarrollo y riqueza como la España poblada y llena de personas" y en el caso de Teruel ha apuntado que "tiene futuro", para animar a ser los mejores "en aquello que mejor sepamos hacer".

El subdelegado ha relatado que el Estado del Bienestar se basa en asegurar, desde lo público, sanidad, educación, servicios sociales y la atención a la dependencia universales, un sistema "digno" de pensiones, y, por supuesto, la seguridad pública universal.

En este punto, ha recordado que España se encuentra en el nivel 4 de alerta antiterrorista y "ésta sigue siendo una preocupación de las fuerzas de seguridad", para apostar por "afrontar con determinación la lucha contra el terrorismo, su deslegitimación y la de los terroristas".

José Ramón Morro ha esgrimido que el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado --Policía Nacional y Guardia Civil-- y el de las policías autonómicas y locales "es medular y estructural" porque "garantizan la convivencia ciudadana pacífica y la seguridad de todos nosotros".

No obstante, ha continuado, es necesario que la sociedad y los ciudadanos "sean sensibles, valoren, respeten y se impliquen y colaboren activamente con sus fuerzas de seguridad corresponsabilizándose socialmente en este objetivo".

Morro ha agradecido el trabajo de estos profesionales "por vuestro compromiso y generosidad, vuestro trabajo profesional bien hecho" que "hace posible una España mejor" y ha defendido "unas retribuciones salariales adecuadas y justas".

En este sentido, el subdelegado ha advertido: "Sin seguridad no hay libertad, sin libertad no hay dignidad personal, sin personas dignas y libres no hay sociedad democrática posible. Ante el miedo no es posible ni la libertad individual, ni la democracia en la sociedad".

Por otra parte, ha recordado que en 2019 se cumplirá el 40 aniversario de la incorporación de la mujer a la Policía Nacional y ha aprovechado para reclamar un compromiso social en la lucha contra la violencia de género.

"No podemos permitir como sociedad moderna y democrática las agresiones sexuales y la desprotección de las mujeres víctimas de violencia de género, es una de nuestras peores lacras como sociedad que nos avergüenzan", ha señalado. Asimismo, ha apuntado que desde 2003 un total de 962 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en España.

El subdelegado ha manifestado que Teruel "es la ciudad más segura de España" ya que cuenta con el menor índice de criminalidad del país, con 1,4 de infracciones por cada mil habitantes, por lo que ha agradecido el trabajo de la policía, que contribuye a esa "imagen positiva".

A su entender, es "signo de calidad de vida" y "llamada a posibles e inversores que busquen lugares de implantación de sus empresas", así como ocasión de incrementar turismo.

Finalmente, ha expresado su enhorabuena a las personas condecoradas y distinguidas en este acto, en el qeu cinco policías han recibido la cruz al mérito policial con distintivo blanco, y se ha entregado la cruz al mérito policial a la Teniente Fiscal María Isabel Buj, a un capitán de la Guardia Civil y al equipo del Ayuntamiento de Teruel que tramita documentación de extranjería.