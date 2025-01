Susín pregunta a Beltrán cuántos migrantes de Canarias han llegado a la Base de Zaragoza y dónde están

ZARAGOZA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha rechazado este miércoles "la deliberada ocultación de información" por parte del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, desde que, en octubre de 2023, llegaron a Sabiñánigo (Huesca) 200 migrantes procedentes de Canarias y ha preguntado cuántos migrantes han llegado en las últimas semanas a la Base Aérea de Zaragoza y dónde están.

Susín ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha señalado que Beltrán ha ofrecido ya, desde este martes, cuatro versiones sobre los dos vuelos militares que han transportado migrantes desde Canarias a Zaragoza: "Primero lo negó, después reconoció que habían llegado desde Canarias y la tercera versión es que quizás algunos podrían haber permanecido en la Comunidad".

"El delegado falta a la verdad", ha aseverado Susín, añadiendo que Beltrán "ha venido a decir, esta mañana, 'si quieren información que la pidan y ya lo valoraré".

Para la consejera, "es difícil de creer que se hayan ido a Cataluña teniendo en cuenta que Junts ya ha dicho que no quiere más personas migrantes en Cataluña".

La titular de Bienestar Social ha remitido esta mañana sendas cartas a la ministra de Migraciones, Elma Saiz, y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. "La realidad es que el Gobierno de Aragón lleva un año y medio exigiendo al Gobierno de España transparencia, información, coordinación y lealtad institucional".

Ha indicado que el Ejecutivo aragonés recibe información de algunas ONG, pero no de todas, sobre los migrantes que llegan a Aragón con ayuda del Gobierno de España y, por otra parte, se ha quejado de que la Delegación del Gobierno envió a la Administración autonómica un informe sobre el número de plazas de acogida y su ocupación en una fecha determinada, pero sin datos sobre la rotación de plazas, ni del número de personas que se quedan en Aragón, tampoco de dónde se quedan cuando termina el programa de acogida humanitaria, que dura tres meses.

Carmen Susín ha preguntado cuántas personas llegan en los programas de protección internacional, asilo y refugiados, lamentando: "Ni se nos da la foto fija".

La consejera ha planteado si el Gobierno de España no está "entorpeciendo" el trabajo de los Servicios Sociales de Base y ha insistido en criticar que "se está trasladando a personas migrantes de forma masiva en clandestinidad".

"Si la información no es transparente y el trabajo no se hace de la mano de las comunidades autónomas, es complicado que podamos trabajar en la integración real de estas personas", ha continuado Susín, quien quiere dialogar con el Gobierno de España sobre "la integración y las políticas reales de acogida".

A juicio de la responsable de Bienestar Social, "el PSOE está demostrando que no tiene una política de inmigración más allá del traslado masivo de presonas a la península". Ha añadido que "lo único que está potenciando el Gobierno de España es el tráfico de seres humanos, puesto que las mafias ven la puerta abierta", y que "el PSOE abusa del discurso buenista como única política migratoria, que lo único que hace es perjudicar a quienes dicen proteger".

"Hasta ahora hemos cumplido los compromisos y hemos respetado la ley con todos los menores que han llegado a la Comunidad, no solo los que llegan vía Canarias, porque llegan desde muchos ámbitos, y todavía no he visto ni una propuesta del Ministerio", ha criticado Carmen Susín, quien ha reconocido que "la Comunidad está sobrepasada en sus medios y la solución no es trasladar a los menores desde Canarias para hacer sitio y que sigan entrando más personas".