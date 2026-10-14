El Taller de Elaboración de la Fiesta del Coc de Fraga llevará el nombre del panadero Joaquín Chiné

Javier Catalán y Eva Duarte en la presentación de la Fiesta del Coc. - AYUNTAMIENTO DE FRAGA

FRAGA (HUESCA), 14 (EUROPA PRESS)

Fraga celebrará la V Fiesta del Coc los días 24 y 25 de octubre. El concejal de Desarrollo Económico, Javier Catalán, y la técnico del área, Eva Duarte, han presentado este miércoles este certamen de repostería y artes tradicionales cuyo objetivo es "potenciar que el Coc de Fraga siga siendo un patrimonio vivo de todo el pueblo".

Catalán ha comentado que "nuestro objetivo es buscar la tradición y asegurar la transmisión de la receta para conseguir que este postre siga preparándose en la casa de nuestros vecinos", ha comentado. En cuanto a la principal novedad de este año, el alcalde ha avanzado que el Taller de Elaboración pasará a llevar el nombre del panadero Joaquín Chiné.

"Este año, por desgracia, queremos tener un recuerdo muy especial para Joaquín Chiné, fallecido el 19 de noviembre de 2025", ha dicho el concejal, explicando que "fue el maestro panadero que desde el inicio del certamen se prestó con una generosidad enorme a impartir el taller durante tres años, enseñando de forma altruista los secretos de la elaboración y, en reconocimiento a su dedicación y trayectoria profesional, el taller pasará a llamarse oficialmente Taller de Elaboración Joaquín Chiné".

Además, Catalán ha anunciado que este taller, que se celebrará durante la mañana del sábado en el CEIP María Moliner, será impartido por Héctor Chiné, quien cogerá el testigo de su padre. "Es la mejor prueba de que esta tradición se transmite", ha apuntado el edil, quien ha agradecido la colaboración de las asociaciones Dones de Fraga, asociaciones juveniles y de la tercera edad, así como de los voluntarios y empleados municipales implicados.

Por la tarde, la programación se trasladará a los Jardines Juan Carlos I, donde desde las 16.30 horas se ofrecerá una muestra y degustación de Coc de Fraga junto a otros productos tradicionales, acompañada por una exhibición de los Gegants de Fraga y animación infantil.

La jornada, que contará con mercado de artesanía durante todo el día, concluirá a las 18.00 horas con el concierto del grupo Sergi Llena & Ribafolk. La técnico de Desarrollo Económico, Eva Duarte, ha revelado que "en la zona de los Jardines Juan Carlos I habrá barra y zona de mesas y sillas para que la gente pueda venir y pasar una tarde agradable, ya que el año pasado fue un éxito total".

En este sentido, ha explicado que "el año pasado, durante la degustación de Coc de Fraga, se repartieron 2.000 porciones. y esperamos que en esta edición volvamos a repetir la cifra".

El domingo 25 de octubre, el Paseo Barrón acogerá el Concurso Mejor Coc de Fraga, cuya recepción de elaboraciones por parte de los participantes se realizará de 10.00 a 10.30 horas. A las 10.45 horas comenzará la valoración del jurado, previa a la entrega del premio Mejor Coc de Fraga 2026 programada para las 11.45 horas, tras la cual se dará paso a la degustación popular a las 12.00 horas.

De forma, se realizarán visitas guiadas al Pozo de Hielo en dos pases, a las 10.30 y a las 11.00 horas. Las inscripciones para participar en el Taller de Elaboración Joaquín Chine y en las visitas al pozo de hielo estarán disponibles a partir de este jueves 15 de octubre a través de la página web reservas.fraga.org.

Para participar en el Concurso Mejor Coc de Fraga, los participantes deben inscribirse llamando al 620 337 451 o al 974 47 00 50, o escribiendo al correo electrónico turismo@fraga.org.