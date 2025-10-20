Teresa Ladrero (PSOE) insta al PP a respetar la justicia y recuerda el caso del alcalde de Monterde

ZARAGOZA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Zaragoza, Teresa Ladrero, ha rechazado este lunes el "y tú más", por las críticas del PP por no actuar ante los presuntos delitos que investiga la Fiscalía del alcalde de Aguarón y presidente de la Comarca Campo de Cariñena, Lucio Cucalón, y ha instado al PP a "esperar a que alcaldes, de un digno o de otro, sean procesados judicialmente" y respetar a la justicia, recordando que el regidor de Monterde, el popular José Gracia, se sentará en el banquillo acusado de prevaricación administrativa y delito electoral y su partido no ha tomado medidas.

Así lo ha asegurado Ladrero en declaraciones a los medios de comunicación después de que el líder provincial de los populares, Ramón Celma, haya pedido reprobar a la líder regional del partido, Pilar Alegría, a la propia Ladrero y al presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, por no actuar contra Cucalón, actualmente suspendido de militancia por el PSOE.

La secretaria general del PSOE zaragozano ha reprochado a Celma "su falta de virtudes cívicas y de talla política" y le ha acusado de ser "un títere de Jorge Azcón", que está "tan ocioso que sólo se dedica a señalar a los alcaldes socialistas". "Elige a uno en una legislatura o mandato y se ceba con él, y cuando luego son absueltos jamás pide disculpas por ello", ha dicho, en referencia al exalcalde de Magallón, Víctor Manuel Chueca.

"Una doble moral porque tienen alcaldes que siguen presentándose en las listas del Partido Popular condenados por la justicia", ha criticado, citando al exalcalde de Tosos o al de Manchones, así como el informe de la Cámara de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Calatayud, con "nueve páginas plagadas de irregularidades, de imprecisiones, inexactitudes e incumplimientos de la Ley de Contratos y del plan general contable".

A ello ha sumado que Ramón Celma es concejal en Urrea de Jalón, un pueblo con el que "no tenía ningún vínculo", en lo que ha tachado como "un uso institucional para beneficio propio porque es concejal de Relaciones Institucionales y Protocolo, no asiste a los plenos, no pisa el territorio".

CONCENTRACIONES CONTRA EL ALCALDE DE MONTERDE

Sobre los casos del PP, Ladrero ha recordado que, este domingo, unos 200 vecinos de Monterde se concentraron frente a la sede de los populares en Calatayud para protestar contra su alcalde, procesado por empadronar a vecinos "en viviendas sin ventanas" y al que los afectados acusan de apropiarse indebidamente unas 200 propiedades, y ha criticado que Celma comparara este caso con "un préstamo bibliotecario".

Para la también vicepresidenta de la DPZ, "no hay nada más grave" que "quitar las propiedades de la gente de los pueblos", y el alcalde de Monterde sigue afiliado al PP y "lo tapan y lo protegen". "¿Por qué tenemos esa doble moral?", ha protestando, emplazando al Gobierno de Aragón, que llevó el caso de Cucalón a la Fiscalía, a ser "ejemplar" y "actuar con todos del mismo modo".

Ladrero ha añadido que el presidente del PP de Zaragoza tiene una "cara A" y una "cara B", ya que cuando llega a la institución provincial "viene a pedir, a ayudar, a colaborar", pero fuera de las reuniones "tiene que ganarse los escalones y parece que peligra su puesto de trabajo o lo hace para su propia supervivencia", en referencia a los ataques a alcaldes socialistas.

"Lo que tiene que hacer es aprender de los alcaldes", ha remarcado, agregando que "él no sabe qué es ser alcalde, no sabe qué es ser concejal porque no ejerce", por lo que "no tiene legitimidad para pedir absolutamente nada". "Que se dedique a trabajar, que parece que sólo trabaja el lunes y lo aprovecha para meterse con un alcalde socialista", ha reiterado.

DEJAR LA "DOBLE MORAL"

En este punto, Ladrero ha pedido a Celma y al PP provincial y regional que "nos dediquemos a trabajar" y dejar la "doble moral". "Hay que estas en los pueblos, vivir allí, esforzarse por el día a día y, con errores y virtudes, que muchas veces suceden en la gestión municipal, pero siempre apoyando a cualquier alcalde siempre que lo haga bien", ha expresado, rechazando "condenarlo antes de hora" porque lo que se consigue es "machacar a muchas familias" y "luego si son absueltos nadie pide perdón".

Sin embargo, ha continuado, este PP "está en el monte" y "no se puede dialogar ni hablar con él".

En el caso del alcalde de Aguarón y presidente de la Comarca del Campo de Cariñena, ha apuntado que la mayoría del consejo comarcal --PSOE y CHA-- ha respaldado la continuidad de Cucalón hasta tres veces y ha lanzado una pregunta: "¿Por qué no esperar a que se pronuncien los jueves y no hacer procesamientos judiciales paralelos".

De hecho, ha señalado que el propio Cucalón avanzó que dimitiría de todos sus cargos si era condenado. En todo caso, "a día de hoy no forma parte del Partido Socialista", ha dejado claro.